На Донбассе погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Дата его гибели не известна.

Как сообщает журнал Time, Свифт скончался от полученных в ходе боевых действий пулевых ранений.

Дэниел Свифт был оператором первого класса (примерно соответствует званию лейтенанта) в спецназе военно-морского флота США. Он был не в отставке, как другие иностранцы, о которых известно, что они воевали в Украине. Судя по всему, он самовольно покинул службу.

Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, а где он был до начала войны России и Украины, неизвестно.

У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.

Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".

Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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