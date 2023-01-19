Число погибших в Днепре в результате атаки россиян по многоэтажке увеличилось до 46 человек, 11 человек еще не опознаны.

Об этом 19 января написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко у себя в Telegram.

"По уточненной информации, попавшая по днепровской многоэтажке российская ракета унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", - написал Резниченко.

Также глава ОВА сообщил, что 80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

Ранее мы писали, обломки разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре разобраны на 90%.

Также мы сообщали, что по данным местных властей, в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре 236 квартир полностью разрушены.

Напомним, 14 января была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр - ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.