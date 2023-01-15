В Сети появилось видео первых минут после ракетного удара по жилому дому в Днепре в субботу, 14 января.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео слышны крики пострадавших людей, можно заметить разрушения и поврежденные авто, которые были припаркованы рядом с домом. Вокруг все затянуто дымом.

Напомним, вчера соцсети облетело фото девушки из Днепра, сидящей на обломках своей квартиры в полном ужасе. Позже девушка рассказала, что у нее погиб кот и неизвестна судьба родителей.

Ранее мы писали, что заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что завалы жилого дома в городе планируют полностью разобрать до часу ночи.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.