Появилось фото со спасённой из-под завалов многоэтажного дома в Днепре женщиной.

Его публикует замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его данным, сейчас уже известно о 21 погибшем. Из них один ребёнок.

Ранен 71 человек, из них 13 детей, - спасено 39 человек, з них 6 детей. Разыскивается 40 человек.

Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших "будут десятки. Это уже понятно и без нескончаемых отчетов".

Девушка пробыла под завалами около 20 часов. В результате, она получила сильное переохлаждение.

Сейчас она в реанимации. Врачи внимательно следят за ее состоянием, сообщает "Суспiльне".

Ранее мы публиковали видео разбора завалов в Днепре. Для того, чтобы услышать голоса людей, на месте работ периодически объявляют режим тишины.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.