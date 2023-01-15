Число погибших после ракетного удара по дому в Днепре продолжает расти. На данный момент известно о 21 погибшем, среди которых - один ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

"Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них – 6 детей. Разыскивается 35 человек. Спасатели работают", - написал Лукашук.

Также появилось несколько видео, как разбирают завалы дома в Днепре.

На одном из кадров из окна многоэтажки спасают кота. На другом - осматривают труднодоступные места с помощью дронов.

Еще на одном видео разбирают завалы на месте, где ранее слышали человеческий голос (для того, чтобы услышать такие голоса на месте работ периодически объявляют режим тишины).

Вместе с тем, спасателям удалось вытащить женщину. До этого ее голос был слышен из под завалов.

Ранее мы писали, что разбирать завалы обрушенного дома в Днепре помогают даже дети.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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