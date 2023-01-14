Соцсети облетело фото девушки из разрушенного дома в Днепре, сидящей на обломках своей квартиры с эмоцией застывшего ужаса на лице.

По мотивам этих фотографий даже появились художественные рисунки.

Позже девушка откликнулась в Инстаграм и рассказала, что у нее погиб кот и на данный момент неизвестна судьба родителей.

По последним данным, в Днепре уже 12 жертв обрушения дома. В городе объявлен траур.

Ранее в ВСУ заявили, что удар по многоэтажке в Днепре был нанесен ракетой, предназначенной против авианосцев.

А советник ОП Алексей Арестович сообщил, что эта ракета была сбита украинской ПВО.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.