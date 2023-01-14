В Кривом Роге во время ракетной атаки зафиксирован прилет по частному сектору вблизи объекта критической инфраструктуры. Повреждено шесть домов, погиб человек.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, силы ПВО сбили четыре ракеты.

В сети появились фото последствий обстрела города.

Ранее мы писали, что в Днепре уже больше 60 раненых после обвала подъезда. Более тысячи людей остались без жилья.

Также "Страна" рассказывала, что в ходе сегодняшней массированной ракетной атаки РФ в Харькове прогремели взрывы. В результате в большинстве районов города пропал свет и остановилось метро.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.