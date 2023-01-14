В Киеве начался пожар после ракетного удара. В области повреждены 18 частных домов
Появляются новые сообщения о последствиях ракетных ударов по Киеву.
В Дарницком районе столицы осколок сбитой ракеты повредил машину, обошлось без пострадавших.
Соответствующее фото публикует городская военная администрация.
А в Голосеевском районе начался пожар на нежилом объекте, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Ранее уже сообщалось о падении там обломков ракет.
Вскоре Кличко сообщил, что пожар уже ликвидирован.
Тем временем в Киевской области спасатели локализовали пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил губернатор Алексей Кулеба.
"В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте", - добавил он.
Речь идет о первой волне взрывов, которые произошли в районе 7 часов утра (власти тогда не связывали их с прилетами).
Ранее также сообщалось о прилете в село Копылов Киевской области. Было попадание в жилую застройку, но обошлось без пострадавших.
Отметим, что РФ подняла в воздух бомбардировщики и вывела в море ракетоносители. В скором времени возможна массированная ракетная атака.
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