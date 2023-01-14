Появляются новые сообщения о последствиях ракетных ударов по Киеву.

В Дарницком районе столицы осколок сбитой ракеты повредил машину, обошлось без пострадавших.

Соответствующее фото публикует городская военная администрация.

А в Голосеевском районе начался пожар на нежилом объекте, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Ранее уже сообщалось о падении там обломков ракет.

Вскоре Кличко сообщил, что пожар уже ликвидирован.

Тем временем в Киевской области спасатели локализовали пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил губернатор Алексей Кулеба.

"В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте", - добавил он.

Речь идет о первой волне взрывов, которые произошли в районе 7 часов утра (власти тогда не связывали их с прилетами).

Ранее также сообщалось о прилете в село Копылов Киевской области. Было попадание в жилую застройку, но обошлось без пострадавших.

Отметим, что РФ подняла в воздух бомбардировщики и вывела в море ракетоносители. В скором времени возможна массированная ракетная атака.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

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