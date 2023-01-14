Рано утром в субботу, 14 января, в Киеве были слышны взрывы. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Первый официальный комментарий от власти появился в 06:32 - одно слово, которое написал глава Офиса президента Андрей Ермак: "спокойно".

Позже взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Их причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "какие-либо военные действия".

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет.

Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги.

О причинах взрывов будет объявлено отдельно", - сказал Павлюк.

Позже глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что после взрывов на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области есть возгорание. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, на днях в Киевской области прозвучало два взрыва. В квартире многоэтажного жилого дома в Броварах взорвался туристический газовый баллон, а в магазине Софиевской Борщаговки взорвался аккумулятор.

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