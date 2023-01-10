В Киевской области прозвучало два взрыва. В квартире многоэтажного жилого дома в Броварах взорвался туристический газовый баллон, а в магазине Софиевской Борщаговки взорвался аккумулятор.

Об этом сообщает ГосЧС Украины.

Спасатели установили, что баллончик, взорвавшийся в квартире, находился в портативной переносной газовой плитке, расположенной на электроплите. При включении электронапряжения произошел подогрев баллончика, что привело к взрыву. В квартире повреждены окна и двери.

Еще один взрыв с последующим горением произошел в магазине, который находится в цокольном помещении многоэтажного жилого дома в с. Софиевская Борщаговка. Установлено, что взорвался аккумулятор, подключенный к инвертору. Пожар ликвидировали. Уничтожена кладовая с готовой продукцией и повреждены другие помещения магазина.

В двух случаях обошлось без пострадавших.

Спасатели призывают украинцев быть ответственными и осторожными, не подвергать опасности себя и окружающих, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Как писала "Страна", 11 декабря в киевской многоэтажке на Оболони взорвался газовый баллон.

Также "Страна" писала, как в Киеве неизвестные засыпали генератор сахаром и оставили весь дом без интернета.

Только в ноябре 368 человек отравились угарным газом из-за печного отопления и генераторов.