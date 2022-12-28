В столичной многоэтажке во вторник, 27 декабря, взорвался газовый баллончик. В результате взрыва 17-летняя девушка получила ранения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел в 18:21 в Днепровском районе Киева. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома взорвался газовый баллончик без последующего горения.

Из-за взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом - острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Также, по данным ГосЧС, повреждены оконные рамы, мебель, бытовая техника на кухне.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также отмечают, что только за минувшие сутки ликвидировано 87 пожаров, из которых 51 - в жилом секторе. В результате возгораний погибли девять человек, четверо пострадали.

Взрывы газовых баллонов стали происходить в разных городах Украины всё чаще на фоне дефицита электричества. Так, на днях появилось видео пожара в киоске возле станции метро в Киеве.

Газовый баллон взорвался в киевской многоэтажке на Оболони.

Также туристический газовый баллончик взорвался в многоэтажке под Одессой, в доме была разрушена стена.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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