В среду, 28 декабря, в Украине идет уже 308-й день войны с РФ.

О главных событиях вчерашнего дня читайте подробнее в итогах за 27 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

28 декабря

09.30 Местные телеграм-каналы сообщают об остановке метро в Харькове после удара по городу.

Спикер метрополитена Алексей Битнер сообщил, что метро в Харькове на 5 минут по техническим причинам.

Теперь оно снова работает

09.28 Россияне ударили ракетами по Слободскому району Харькова, уточняет губернатор Олег Синегубов.

Данных о пострадавших нет.

09.25 После взрывов на аэродроме Энгельс россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край на Дальний Восток. Но Украина сможет их достать и там, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, стратегических бомбардировщиков в исправном состоянии у России осталось не так много.

"Враг начал их беречь. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и на Дальнем Востоке", – сказал Данилов в эфире телемарафона.

09.24 В Офисе президента подтвердили ракетный удар по Харькову.

09.22 В Харькове после удара по городу раздаются залпы - не исключено, что работает система ПВО.

09.20 Видео дыма после прилета в Харьковской области.

09.18 Губернатор Харьковской области подтверждает, что по региону ведется обстрел и наносятся удары.

09.15 В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. В Харькове уже, как сообщалось, есть прилеты.

09.12 Тайвань и Южная Корея заменили Россию и Украину в топ-5 основных поставщиков готовой стали в Евросоюз, сообщили в европейской ассоциации стали Eurofer.

Пятерка лидеров по поставкам готовой стали в ЕС:

Турция,

Индия,

Китай,

Тайвань,

Южная Корея.

09.05 Харьков находится под обстрелом, сообщил мэр Игорь Терехов. Он призвал оставаться в укрытиях. В области воздушная тревога.

08.50 Газета New York Times обсуждает важность возвращения Кременной для операций ВСУ на Донбассе.

"Кременная является воротами в два более крупных города поблизости, Северодонецк и Лисичанск - важные промышленные центры Донбасса, которые перешли к России после изнурительной и дорогостоящей летней кампании", - говорится в статье.

08.25 Украинские беженцы в Ирландии жалуются на условия проживания и питания. Газета Irish Examiner пишет, что они подали несколько жалоб в органы власти.

Одним беженцам приходилось каждый день проходить не менее километра, чтобы поесть - до того отеля, где украинцам организовали питание.

Другие вынуждены были принимать душ на открытом воздухе - в уличных кабинках, накрытых брезентом. В этой жалобе также говорится, что помещения, где разместили украинцев, переполнены, в них плохая вентиляция, нет мест для уединения и хранения вещей.

Отмечается, что эти жалобы были поданы еще в октябре, но власти рассказали о них только сейчас.

08.07 Информация об обстрелах в Николаевской области.

Вчера были артиллерийские удары РФ по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

08.00 В Днепропетровской области Никопольский район снова всю ночь вновь был под ударом РФ. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Больше всего пострадала Красногригорьевская громада. Российские снаряды повредили там с десяток частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Обошлось без жертв.

07.50 Несмотря на заявления о том, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, сегодня с утра по-прежнему в столице действуют экстренные отключения. Пока без графиков.

07.00 Сегодня в Украине переменная облачность без существенных осадков. Температура в течение дня будет колебаться от -2 до +5.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

06.30 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

1. За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из РЗО. В частности, по гражданским объектам Херсона.

Противник продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

2. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Площадка и Краснопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива - в Донецкой области.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект россиян.

26 декабря, в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

3. В Севастополе россияне активизировали агитацию вступления на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

06.00 В Польше сейчас находятся 950 тысяч беженцев из Украины. Всего в Польше проживают около 2,3 миллиона украинцев.

Об этом сообщил заместитель председателя Польского фонда развития (PFR) Бартош Марчук.