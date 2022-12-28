В понедельник НАБУ нагрянули с обысками сразу к двоим представителям президентской вертикали власти.

Под прицелом антикоррупционных органов оказались глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и координатор “Большой стройки” от Офиса президента Юрий Голик. Оба они являются фигурантами уголовного дела о коррупции на “Большой стройке”, которое еще с лета расследует НАБУ.

Обыски прошли непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог, и ряде других департаментов ОВА.

Также обыски прошли у подрядчиков ОВА – в помещениях фирмы "Стройинвест инжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.

В Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. В НАБУ и САП также официально не комментировали эти следственные действия. Но источники "Страны" подтверждают эту информацию.

Предмет интереса антикоррупционных органов - фирма "Стройинвест Инжиниринг", которая с начала вторжения Россия стала абсолютным лидером по освоению средств из госбюджета на дорожное строительство среди всех подрядчиков в Украине. Причем фирму эту связывают с главой Днепропетровской ОВА Резниченко.

“Страна” рассказывает, в чем НАБУ подозревает Резниченко и Голика, и является ли это лишь подготовкой для более масштабной информационно-правовой атаки на Офис президента.

Полтора миллиарда для фитнес-тренерши

О коррупции на “Большой стройке” в привязке к Резниченко и Голику стали публично говорить после публикации осенью этого года в ряде СМИ. Они синхронно обнародовали материалы о том, как фирма, близкая к главе Днепропетровской ОВА, осваивает миллиарды из бюджета в рамках “Большой стройки”.

Так, компания "Стройинвест Инжиниринг" получила свыше полутора миллиарда гривен из бюджета на ремонт дорог в Днепропетровской области - это абсолютный рекорд за все время войны.

Выплаты этой фирме в пять-шесть раз превышают средства, которые получали любые другие компании с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ни одна другая область и близко не заказывала ремонт дорог на подобные суммы. Кроме того, дорожная инфраструктура Днепропетровщины не подверглась таким значительным разрушениям, как другие регионы с активными боевыми действиями.

Более того, как выяснили журналисты, фирма "Стройинвест Инжиниринг" напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Резниченко.

Половина компании записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Как выяснили журналисты программы "Схемы", она состоит в близких отношениях с Резниченко.

Так, за 2020-2021 годы они восемь раз вместе путешествовали за границу. Кроме того, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Хланта четыре раза выезжала за пределы Украины на автомобиле Kia Sportage, владельцем которой является компания, которая на 100% принадлежит главе Днепропетровской ОВА, ее название – "Севент Консалтинг Групп". В этой же компании Хланта в течение 2020-2021 годов получала зарплату.

“Выходит, с одной стороны, Валентин Резниченко, как руководитель Днепропетровской ОВА, находясь на государственной должности, очевидно, оказывает влияние на решение о распределении бюджетных средств между частными компаниями-подрядчиками. И в это же время подряды на самые большие суммы получает компания, соучредительницей которой является его близкий человек, с которым он вместе путешествует, которому его же фирма предоставляет транспорт в пользование и платила зарплату”, - говорится в расследовании “Схем”.

Второй совладелец "Стройинвеста" - Павел Чухно, является вице-президентом днепровского баскетбольного клуба "Прометей". Он менеджер и партнер днепровских бизнесменов-братьев Владимира и Леонида Дубинских.

Владимир Дубинский владеет баскетбольным клубом "Прометей", которым управляет Павел Чухно.

На сайте БК "Прометей" сообщается, что генеральный спонсор клуба - та самая фирма "Стройинвест инжиниринг", крупнейший получатель бюджетных средств области.

Братья Леонид и Владимир Дубинские находятся в розыске ФБР (США) по подозрению в финансовых махинациях.

Но вернемся к Резниченко и подозрениям НАБУ.

Именно возглавляемая Резниченко ОВА решает, кому, на что, и в каких объемах выделять бюджетные средства. Однако узнать, на что именно потрачено полтора миллиарда выделенных "Стройинвест" средств, невозможно – контракты не публикуются, доступ к этой информации ограничен из-за войны.

Однако, по данным «Схем», стоимость строительных товаров от производителя до выполнения госконтракта увеличивалась в несколько раз по некоторым позициям. А часть средств "Стройинвест" направляла на "подставную" фирму.

В связи с расследованием по Резниченко нельзя не упомянуть его давнего соратника Юрия Голика. Он не имеет официальных должностей, но публично позиционирует себя как главного идеолога и куратора “Большой стройки” от Офиса президента, а также присутствует на всех профильных совещаниях. Теперь, когда на фоне войны “Большая стройка” трансформируется в “Большое восстановление”, Голик по-прежнему интегрирован в процесс - так, он сопровождает замглавы ОП Кирилла Тимошенко во время поездок в пострадавшие регионы.

По данным “Схем”, Голик является “связным” между Резниченко и Банковой. Журналисты предполагают, что именно влиянию Голика фирма спутницы Резниченко обязана миллиардными контрактами на восстановление дорог в рамках “Большой стройки”.

Голик и Резниченко знакомы еще с 2000-х, когда Валентин Резниченко был вице-президентом медиахолдинга УМХ, а Юрий Голик – возглавлял рекламное направление холдинга в Луганской области. Позже они вместе работали в Запорожской и Днепропетровской обладминистрациях (Голик был советником Резниченко).

Помимо продолжительного общего карьерного пути, деловые связи Резниченко и Голика прослеживаются и сегодня. Так, компания Резниченко «Севент консалтинг групп» арендует офис в бизнес-центре «Creative State of Dnipro», которым совладеет Голик. И еще одна любопытная деталь: и мать Голика, и мать Резниченко зарегистрированы как физические лица-предприниматели, указывая в государственном реестре одинаковый номер мобильного телефона.

По данным «Схем», Голик тоже летал за границу вместе с Хлантой и Резниченко. Известно об их совместном вояже 5-6 октября 2021 года в Мюнхен. Также Голик летал в Европу и отдельно с Резниченко, и отдельно с Хлантой. И в одни и те же даты был в Вене вместе с Павлом Чухно – тем самым менеджером братьев Дубинских, владеющим второй половиной фирмы «Стройинвест инжиниринг».

Предупредительный залп для Зеленского

Как говорят источники “Страны”, на самом деле главная цель антикоррупционных органов - не Резниченко, а Голик, и через него - ключевые функционеры Офиса президента Украины.

Опрошенные “Страной” эксперты говорят, что патронируемые Западом антикоррупционные органы внимательно изучают слабые места в команде президента и с повышенным вниманием следят за деятельностью ближайшего окружения Зеленского.

Политолог Андрей Золотарев называет масштабные обыски, которые вчера провели у Резниченко и в связанных с ним компаниях, “предупредительным залпом”.

“Это более чем прозрачный намек на то, чтобы Офис президента демонстрировал “примерное политическое поведение” в глазах внешних партнеров. НАБУ и САП ориентируются на США и Великобританию. Они исходят из позиции: раз мы даем вам деньги, то хотим контролировать, как они расходуются”, - говорит Золотарев.

“Большая стройка” фактически осталась единственным проектом власти, на который полноценно не влияют западные партнеры. И через который перераспределяются значительные финансовые активы”, - отмечает также политолог Руслан Бортник.

По его мнению, повышенный интерес НАБУ, патронируемого Западом, к “Большой стройке”, гуманитарке и другим чувствительным для Банковой темам, может быть симптомом проблем в переговорах между украинской и американской властью.

“Видно, как США подталкивают Украину к более сбалансированной и мягкой позиции, к определенной послушности. А ситуация с набсоветами, которую Кабмин буквально месяц назад подмял под себя, усугубила затаенные хронические кризисы. Посмотрите, какие темы системно атаковались и атакуются со стороны НАБУ - гуманитарка, “Большая стройка”, выделения средств на округа депутатам. Западные партнеры через антикоррупционные структуры стремятся установить контроль над финансовыми потоками, опираясь на то, что больше половины госбюджета Украины финансируется за счет западных средств”, - говорит Руслан Бортник.

Правда, насколько антикоррупционные органы будет активны в расследовании этого дела - вопрос.

Бортник проводит параллель между скандалом вокруг злоупотреблений на “Большой стройке” в Днепропетровской области - и более старой историей с разворовыванием гуманитарной помощи в Запорожье. С конца лета там прошла серия масштабных обысков у ключевых руководителей области. Однако в итоге дело встало на паузу как в информационной, так и в правовой плоскости.

“Похожий процесс: удар по региональным элитам, связанным с центральной властью, и - пауза”, - анализирует Бортник. По его словам, в деле Резниченко-Голика может быть похожий исход.

По мнению Бортника, оба эти уголовных дела следует рассматривать в более широком геополитическом контексте.

“Ситуация любопытна в свете недавней публикации Politico о том, что в Украине остаются серьезные проблемы с коррупцией. Украина усиливает давление на ЕС, требуя предоставить нам полноценное членство. Эти коррупционные истории, которые появляются синхронно, могут быть использованы как дополнительное обоснование, почему ЕС не спешит предоставлять Украине членство - требуя изменений в законодательстве, улучшения антикоррупционных практик и т.д.”, - считает Руслан Бортник.

Впрочем, по мнению Золотарева, НАБУ намерены довести дело до конца. Эксперт не исключает, что может дойти даже до тюремного заключения - как минимум для главы Днепропетровской ОВА, а, возможно, и для Голика и даже топ-функционеров Офиса президента.

В Офисе президента первый, кто может попасть под удар, если дело Резниченко и Голика будет и дальше раскручиваться - это заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он еще в 2020 году возглавил Координационный совет по реализации программы "Большая стройка", и с тех пор является пиар-лицом проекта: ездит по регионам, проверяя и официально открывая новые объекты инфраструктуры. И, соответственно, работает в тесной связке с Голиком.

О том, что конечной целью атаки НАБУ на региональные элиты может стать Офис президента и его высшее руководство, считает и Руслан Бортник.

“Сегодня в правительстве есть баланс между ОП и западными партнерами, а сам ОП сформирован под президента, и там работают люди, которые лояльны только ОП и руководству ОП. Если эта информационно-правовая атака продолжится, она может закончиться кадровым переформатированием внутри Офиса президента”, - полагает Бортник.

Однако Андрей Золотарев сомневается, что желая сохранить репутацию, Зеленский решится отстранить Резниченко от должности главы Днепропетровской ОВА. Также эксперт считает, что несмотря на череду скандалов и подозрений, президент вряд ли расстанется с замглавы ОП Кириллом Тимошенко и с Голиком.

“Владимир Александрович тяжело расстается с теми, кому он доверяет. По Баканову мы уже это видели. Зеленский такой человек, что если на него давят, он скорее будет действовать от обратного. А здесь давление совершенно очевидное. Поэтому, думаю, спешить с отстранением Резниченко и прочих причастных он не будет”, - считает Золотарев.

Источник "Страны" в окружении Голика говорит, что коррупционные скандалы вокруг его имени и имени Резниченко его тревожат, но внешне он демонстрирует легкое отношение к ситуации. И выражает уверенность, что расследование НАБУ не повлечет за собой никаких последствий.

Так, на прямой вопрос одного из собеседников Голика - почему у него были проведены обыски, - он сказал, что обыски провели в его старом доме, где так ничего по сути и не обнаружили. Поэтому Голик предполагает, что у НАБУ не будет оснований для того, чтобы всерьез им заняться.

К тому же, по словам источника "Страны", Голик уверен, что ему ничего не грозит. Или делает вид, что уверен.

"Более того - Голик полагает, что президент очень не любит, когда на него давят в вопросах кадровой политики. А значит, он не поведется на всевозможные попытки сделать Голика токсичным персонажем и уволить", - говорит источник.