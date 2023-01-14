В субботу, 14 января, в Украине идет уже 325-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 13 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

14 января

11:33 Россия вывела не менее 10 кораблей Черноморского флота из Новороссийской военно-морской базы (Краснодарский край), сообщает британская разведка.

По ее оценке, это может быть реакцией РФ на возможную атаку по базе, о которой Москва могла узнать.

"Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатых ракет морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к морским десантным операциям. ЧФ в значительной степени по-прежнему сосредоточен на предполагаемых угрозах со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет силовой защите, а не наступательным или патрульным операциям", - заявляют эксперты.

11:27 Пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе, возникший в результате российской атаки на столицу, ликвидирован, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, речь - об утренних обстрелах столицы.

11:20 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты, которые ударили утром по Киеву летели по баллистической траектории (то есть, это «Искандеры» либо, например, их иранские аналоги, если Россия их все-таки получила).

«Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», - заявил Игнат.

По его словам, удар был с северного направления.

Северное направление для Киева - это Беларусь.

Оттуда, кстати, ракеты уже давно по Украине не запускались.

11:13 Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке в Украину танкового эскадрона, сообщают The Independent и The Sun со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

11:12 Все поезда в Украине продолжают движение по графику, существенных задержек из-за вражеской атаки пока не наблюдается, посадка и высадка продолжаются через подземные переходы, сообщает "Укрзализныця" в своем телеграм-канале.

Она напоминает, что Киевская кольцевая электричка не останавливает движение во время воздушной тревоги и курсирует по расписанию.

11:10 Отбой воздушной тревоги по всей Украине (кроме Луганской области и Крыма, где она включена перманентно).

11:09 "Мы хотим, чтобы Зеленский победил, но мы точно не хотим, чтобы Путин проиграл, если это означает подталкивание его к ядерной грани", - так формулирует тактику США в украино-российском конфликте издание The Hill.

Наличие у России ядерного оружия стало ключевым фактором, определяющим ход войны. Из-за этого война превращается в затяжную.

Как считает американская разведка, если Россия начнет проигрывать эту войну, существует реальная опасность, что Путин может "впасть в отчаяние" и решить применить ядерное оружие по Украине.

"Если бы ядерная эскалация не была действующим фактором, нет никаких сомнений в том, что США сделали бы больше, чтобы помочь Украине. Если бы не ядерное оружие России, Украина могла бы уже выиграть войну", - уверен The Hill.

"С самого начала президент Байден ясно дал понять, что он не хочет прямого конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Чтобы избежать этого, Байден мудро установил ограничения на помощь США: никаких американских войск на Украине, никакой бесполетной зоны над Украиной и никакого американского оружия, которое может попасть в Россию", - напоминает The Hill.

При этом дается важный вывод - "нет никакого способа сократить ядерный арсенал России без ее сотрудничества, поэтому мы должны убедить Путина, что его нынешняя траектория приведет ко все большей и большей изоляции".

"Если Путин хочет, чтобы Россия стала увеличенной версией Северной Кореи, то пусть будет так. Но если Москва в конечном итоге захочет оправиться от холодов, мы должны предельно ясно дать понять, что необходимо изменить", - пишет автор публикации.

11:06 Глава обороны Киева Александр Павлюк также предупреждает об угрозе массированного ракетного удара.

11:05 О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики.

11:04 В Киеве дали отбой воздушной тревоги.

При этом главы ряда регионов предупреждают об угрозе масштабного ракетного удара.

В небе находятся российские стратегические бомбардировщики, но пока информации о запуске ракет с них не было.

10:55 О возможном массированном ракетном ударе предупредил и губернатор Полтавской области Лунин.

10:54 Новые видео замерзшего Днепра, где вымерло очень много рыбы.

Как сообщается, запорожский рыбоохранный патруль обследовал акваторию Каховского водохранилища вдоль Днепровской гряды - от базы отдыха Домаха до крайнего острова Головченко напротив поселка Беленькое.

"Обнаружено большое количество водных живых ресурсов, оказавшихся в ловушке из-за неконтролируемого сброса воды на Каховской ГЭС, которая была повреждена во время военных действий", - говорится в сообщении патруля.

По его данным, ситуация сложная, очень большое количество биоресурсов погибло, и часть малька, которая еще остается живой, находится в замерзших озерах подо льдом.

10:49 В Голосеевском районе пожар на нежилом объекте. Предварительно - вследствие ракетной атаки на Киев, сообщил Кличко.

10:43 В Киевской области локализовали пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил губернатор Кулеба.

"В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте", - добавил он.

Речь идет о первой волне взрывов, которые произошли в районе 7 часов утра (власти тогда не связывали их с прилетами).

10:42 По информации от ВСУ, в море вышли российские носители ракет "Калибр", а в небо поднялись вражеские бомбардировщики, сообщил губернатор Запорожской области Старух. Есть угроза ракетной атаки.

10:40 Осколок ракеты повредил машину в Дарницком районе столицы. Фото публикует городская военная администрация.

10:39 Черкасский губернатор предупреждает о возможности массированной ракетной атаки по Украине. Ориентировочно - с 12 часов дня.

10:31 Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что в воздухе 17 российских стратегических бомбардировщиков Ту.

10:31 Руководитель фонда и общественного движения "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что ЧВК "Вагнер" начал вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - говорит Романова.

Кроме того, по ее данным, после нового года началась вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер" в тюрьмах Чечни.

"То, что в тюрьмы Чечни пустили вербовщиков – это предмет личной договоренности Пригожина и Кадырова. Пригожин способствует освобождению чеченских авторитетов, и, конечно, Кадыров будет снабжать ЧВК "Вагнер" людьми", – заявила глава фонда "Русь Сидящая".

10:29 Карта воздушных тревог на сейчас.

Телеграм-каналы пишут о взлете российской стратегической авиации, но официально это не подтверждалось.

10:22 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области.

"Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - предупреждает Синегубов.

По его словам, угроза ракетных ударов еще сохраняется.

10:21 Офис президента сообщает о прилете в село Копылов Киевской области. Есть попадание в жилую застройку. Предварительно - без пострадавших.

10:17 Российские СМИ заявляют о сбитии нескольких украинских ракет над Мелитополем.

10:09 Киевская военная администрация подтвердила прилет по объекту инфраструктуры в столице.

10:07 На Голосеевский район Киева, где также слышали взрыв, упали обломки ракеты, сообщил Кличко.

Пострадавших нет.

10:07 Советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что утренний обстрел Киева велся из комплекса "Искандер".

В Украине ранее говорили, что его ракеты очень сложно перехватывать.

10:06 Такие звуки слышали утром в Киеве.

09:50 Воздушную тревогу объявили также в Черниговской области.

09:50 Взрывы прозвучали в Днепровском районе Киева, подтвердил Кличко

Ранее Офис президента сообщил о ракетной атаке на столицу.

09:43 Пишут о столбе дыма, который виден в одном из районов Киева.

09:42 В столичной военной администрации заявили о ракетной атаке на Киев.

09:36 Тревога не только в Киеве, но и по всей области.

09:35 В Киеве объявлена воздушная тревога.

09:34 Также сообщают о нескольких взрывах в Киевской области.

09:33 Сообщают о взрывах в Киеве. Воздушной тревоги в городе нет.

Звуки взрывов слышали жители Позняков и Оболони. Сработала сигнализация у машин.

09:18 Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей.

Среди них - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров", сообщает оперативное командование "Юг".

Напомним, что сегодня утром россияне обстреляли Харьков и Запорожье.

09:11 Компания Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", опубликовала выдержки из своего прогноза мировых событий на 2023 год.

1. Российское вторжение в Украину будет продолжаться, но ни одна из сторон не добьется территориальных приобретений, достаточных для значительного ухудшения позиции другой стороны на переговорах.

Это обеспечит сохранение западных санкций в отношении России и сохранит давление на сырьевые цены в сторону их повышения.

Отметим, что Stratfor еще в августе предрекал затяжную войну в Украине - без больших перспектив для Киева.

Там допускалась потеря россиянами Херсона, но говорилось, что это не даст Украине крупного стратегического преимущества. Детальнее мы разбирали тот прогноз здесь.

2. Еврокомиссия сосредоточит политику на защите блока от энергетического кризиса и роста инфляции, а также на повышении автономии ЕС в таких областях, как технологии и сырье.

3. Экономический рост Китая будет медленно восстанавливаться по мере того, как Пекин ослабляет ограничения, введенные в связи с COVID-19.

Но этот рост будет сдерживаться постоянным контролем со стороны регулирующих органов в технологическом секторе и усилиями по снижению закредитованности сектора недвижимости.

4. Соединенные Штаты в одностороннем порядке, без поддержки союзников, наложат более серьезные ограничения на технологический сектор Китая. Это произойдет в рамках более широких усилий Вашингтона по противодействию растущему технологическому могуществу Пекина.

08:43 После того, как в Европу массово поехали украинские беженцы, там активизировались торговцы людьми, пишут немецкие СМИ.

Как сообщает Spiegel, существуют крупные криминальные сети, работающие в Румынии, Болгарии, Молдове и Украине. Это те маршруты, по которым ездят беженки. Также они действуют в немецких кварталах "красных фонарей".

"Наша волонтер стала свидетелем того, как мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать ее ему. У него даже не было достаточно сидений в машине, но он убеждал, что, мол, девушка в безопасности и сможет работать в Берлине. Наша сотрудница помешала этому, мужчина исчез", - рассказал глава немецкого филиала правозащитной организации International Justice Mission Дитмар Роллер.

Он сравнивает нынешнюю ситуацию в Европе с периодом войны в Югославии: "Тогда тоже была подобная волна беженцев. Через год стало очевидным, что многие женщины из Боснии попали в публичные дома в Европе".

По словам Роллера, торговцы людьми специально выезжают на границы с Украиной и дежурят с микроавтобусами на вокзалах, чтобы завязать контакт с женщинами, предложив им "трудоустройство" в Берлине, Лондоне или Мадриде.

В декабре общественно-правовая медиакомпания rbb сообщила, что во время рейдов полицейские теперь все чаще находят в борделях Берлина жертв торговли людьми из Украины.

Также украинцев стали больше эксплуатировать в таких отраслях как строительство, сбор урожая или работа на скотобойнях.

08:34 Сегодня с утра россияне обстреляли Очаков и соседнюю Куцурубскую общину, сообщил губернатор Виталий Ким.

В Очакове загорелся объект гражданской инфраструктуры. Также повреждены окна в многоэтажке, горит гараж и два автомобиля.

Также поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской общины. Предварительно пострадавших нет.

Обстрелы велись из РСЗО. Происходило это одновременно с прилетами по Харькову и Запорожью.

08:27 В Крыму опять почти на весь день - до 15:00 по Киеву - перекрыли автомобильное движение по Керченскому мосту, сообщают в минтрансе РФ.

Причина - ремонтно-восстановительные работы после того, как в октябре мост был взорван.

08:22 Харьковское метро возобновило движение после ракетного удара по городу.

08:16 Пошли отбои воздушной тревоги по Украине.

08:15 Губернатор Харьковской области уточнил, что в областном центре было не четыре, а два ракетных прилета С-300.

08:11 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Противник продолжает наступать на Бахмутском направлении. Под Авдеевкой также "ведет безуспешные наступательные действия".

2. ВСУ за сутки отразили атаки в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червоноопоповка Луганской области, а также Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области.

08:00 Мэр Харькова Игорь Терехов подтверждает прилёты по городу: «утренний обстрел Харькова. Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целились по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем».

07:57 В Харьковском метро подтверждают остановку после прилётов.

Ранее сообщалось, что в части города пропал свет.

07:55 Об остановке метро в Харькове после прилётов сообщают местные паблики.

07:52 Карта тревог выглядит сейчас так.

07:47 Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях.

Также продолжается воздушная тревога в Харьковской области, где уже были прилёты.

07:45 Звуки взрывов в Запорожье во время сегодняшнего обстрела города.

07:43 Сообщают о взрывах в Харькове, в части города пропал свет, пишут местные паблики. В области объявлена воздушная тревога.

Удары подтвердил глава ОВА Синегубов, просит всех оставаться в укрытиях.

07:40 После взрывов сегодня утром на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области есть возгорание. На месте работают соответствующие службы, сообщает глава Киевской ОВА Кулеба.

06:59 Взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Их причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не «какие-либо военные действия».

«Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет.

Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги.

О причинах взрывов будет объявлено отдельно», - сказал Павлюк.

06:54 Украинский и российский омбудсмены на встрече в Стамбуле провели переговоры об обмене раненными военнопленными.

Обе стороны передали друг другу списки раненных пленных, но конкретное решение об обмене ещё пока не принято, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что передал российской стороне список из 800 раненых украинских военных, которые, по его данным, удерживаются в российском плену.

"Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации - без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших раненых", - сказал Лубинец.

Россия, по его словам, передала свой список. "Я считаю, что это позитивный шаг, когда российская сторона по крайней мере выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", - добавил Лубинец.

Оба омбудсмена согласились, что по Женевской конвенции тяжелораненые военные должны передаваться другой стороне по процедуре репатриации, а не обмена в результате переговоров, заявил Лубинец.

06:41 Взрывы слышны и в Очакове Николаевской области, сообщают местные паблики.

06:40 В Запорожье взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

06:35 В Киеве были слышны взрывы. Воздушная тревога не объявлялась.

Пока единственный официальный комментарий от власти - одно слово, которое написал глава Офиса президента Ермак: «спокойно».

05:57 Один из назначенных россиянами «руководителей» захваченной части Запорожской области Владимир Рогов вчера вечером написал, что он находится в Санкт-Петербурге и там «решается судьба «спецоперации».

«Ещё несколько часов назад я и не предполагал, что буду вынужден встречать старый Новый год в Санкт-Петербурге. В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум - судьба «СВО», точнее - по какому сценарию «спецоперация» будет проводиться дальше», - написал Рогов.

Деталей он не привёл.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ не исключали, что россияне могут пойти в наступление на запорожском направлении.