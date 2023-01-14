Рано утром в субботу, 14 января, взрывы прозвучали не только в Киеве и области, но и других городах Украины.

В частности, в Харькове, Запорожье и Очакове Николаевской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в Индустриальном районе города было четыре прилета ракетами С-300.

"Целились по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем", - сообщил мэр.

При этом губернатор Олег Синегубов пишет, что было не четыре, а два ракетных прилета С-300.

Местные паблики пишут, что после взрывов в части города пропал свет. А также временно прекращало свою работу метро. На данный момент, оно уже работает.

Взрывы в Запорожье также уже подтверждены местными властями, но подробностей пока нет.

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", - сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

А в сети появилось видео со звуками взрывов в Запорожье.

Обстрел Николаевской области подтвердил губернатор Виталий Ким. Обстрелы велись из РСЗО.

В Очакове после обстрела начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждены окна в многоэтажке, горит гараж и два автомобиля.

Также были прилеты в соседней Куцурубской общине. Там поврежден жилой дом, предварительно пострадавших нет.

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