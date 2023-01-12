В ночь с 11 на 12 января россияне атаковали Запорожье. В результате удара пострадали объекты инфраструктуры, на месте вспыхнул пожар.

Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, в результате обстрела пострадали жилые дома. По предварительной информации, среди людей пострадавших нет.

По его словам, на месте прилета безотлагательно начали работать соответствующие службы.

Губернатор Запорожской области Александр Старух уточнил, что на месте были выявлены обломки ракеты, он опубликовал их фото.

Напомним, на днях власти Запорожской области привели статистику по обстрелам региона с начала 2023 года. Так, с начала года было зафиксировано уже более шести сотен обстрелов по мирным городам и поселкам. В результате четыре человека погибли, еще семь получили ранения.

Также мы писали о том, что в ночь с 7 на 8 января российские войска обстреляли южные окрестности Запорожья кассетными боеприпасами. В результате попадания ракет были повреждены складские и другие вспомогательные помещения.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожье гремели взрывы 7 января, несмотря на "рождественское перемирие", о котором заявляла Россия.