Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/starukhofficial

В ночь с 7 на 8 января российские войска обстреляли южные окрестности Запорожья кассетными боеприпасами. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших не поступала. Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.

Россияне ударили по Запорожью

Россияне ударили по Запорожью

Напомним, на днях Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных Запорожье и еще два города.

Также мы писали, что в декабре россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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