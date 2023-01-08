В ночь с 7 на 8 января российские войска обстреляли южные окрестности Запорожья кассетными боеприпасами. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших не поступала. Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, на днях Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных Запорожье и еще два города.

Также мы писали, что в декабре россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.