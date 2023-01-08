Ночью россияне атаковали Запорожье кассетными боеприпасами. Повреждены территории складских помещений. Фото
В ночь с 7 на 8 января российские войска обстреляли южные окрестности Запорожья кассетными боеприпасами. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения.
Об этом сообщил губернатор Александр Старух в своем телеграм-канале.
Информация о пострадавших не поступала. Над уничтожением кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, на днях Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных Запорожье и еще два города.
Также мы писали, что в декабре россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.