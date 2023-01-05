Россияне 5 января ударили из артиллерии по Запорожской области. В результате погибли люди.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, под плотным артиллерийским огнем оказались Орехов и Степаногорск.

"В результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной громаде два человека погибли, еще трое получили ранения. Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам", - написал Старух.

Напомним, 4 января утренний удар по Запорожью наносился ракетами С-300, целью был объект инфраструктуры.

Также "Страна" писала, как в Запорожье ракетным ударом в ночь с 3 на 4 января повредило восемь многоэтажных домов и детсад.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.