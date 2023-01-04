Удар по Запорожью, в результате которого пострадали многоквартирные дома и детсад, наносился ракетами С-300.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Россия нанесла удар по объекту инфраструктуры, ранен один человек.

На месте возник пожар, разрушены два складских помещения, взрывной волной поврежден пятиэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили.

Ране в горсовете Запорожья сообщили, что на месте ночного удара образовалась 40-метровая воронка.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.