Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил о ракетном ударе по окраинам Запорожья.

"В результате прилетов на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен", – написал Старух в своем телеграм-канале.

Между тем паблики Запорожья пишут, что в городе было несколько прилетов, на месте одного из них возник серьезный пожар. Также пишут, что обстрел велся из подконтрольного РФ Токмака.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.