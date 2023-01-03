В Офисе президента сообщили, что удары по Дружковке наносились ракетами "Искандер"
Удары по Дружковке Донецкой области наносились двумя ракетами "Искандер".
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один - ранен", - сообщил он.
Ранее в Офисе президента сообщили, что в Дружковке после ракетного удара двое раненых.
Напомним, в Дружковке в результате ракетных ударов россиян, кроме Ледовой арены, повреждены также здание гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозпостройки. Также зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов.
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