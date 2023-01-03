Удары по Дружковке Донецкой области наносились двумя ракетами "Искандер".

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Поврежден жилой сектор, ледовая арена и промышленный сектор. Один человек погиб, еще один - ранен", - сообщил он.

Ранее в Офисе президента сообщили, что в Дружковке после ракетного удара двое раненых.

Напомним, в Дружковке в результате ракетных ударов россиян, кроме Ледовой арены, повреждены также здание гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозпостройки. Также зафиксированы артобстрелы Марьинки и обстрелы Авдеевки с применением кассетных снарядов.

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