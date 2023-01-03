Около 22:30 появилась информация о взрывах в Дружковке Донецкой области.

Местные паблики сообщили, что был нанесен удар по ледовой арене "Альтаир". Это домашняя арена ведущего украинского хоккейного клуба "Донбасс".

Гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко подтвердил удар по арене.

Позже о двух ракетных ударах по Дружковке написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Ранее "Страна" публиковала видео последствий октябрьского обстрела Дружковки.

Между тем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.