За ночь силы ПВО сбили все 39 летящих на Украину "Шахедов", два дрона и одну ракету
В ночь с 1 на 2 января россияне нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе. Силами ПВО и огневых групп все 39 ударных БПЛА уничтожено.
Об этом сообщило Воздушное командование.
Кроме того сбиты два дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.
Напомним, в Киевской и Днепропетровской области минувшей ночью беспилотники целились в объекты критической инфраструктуры.
Также дроны атаковали столицу. Повреждены объекты инфраструктуры.
Кроме того, минувшей ночью над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.