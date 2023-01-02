В ночь с 1 на 2 января россияне нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе. Силами ПВО и огневых групп все 39 ударных БПЛА уничтожено.

Об этом сообщило Воздушное командование.

Кроме того сбиты два дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Напомним, в Киевской и Днепропетровской области минувшей ночью беспилотники целились в объекты критической инфраструктуры.

Также дроны атаковали столицу. Повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, минувшей ночью над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.