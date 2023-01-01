Появилось первое вечернее видеообращение Владимира Зеленского в новом году.

Президент сообщил, что этой праздничной ночью над Украиной было сбито 45 "Шахедов", большинство дронов сбили украинские летчики и зенитчики.

Также он заявил, что россияне "не заберут больше у Украины ни одного года" жизни, несмотря на их атаки дронами и ракетами, которые президент Украины объясняет страхом поражения РФ.

Ранее мы публиковали новогоднее обращение Владимира Зеленского.

Тем временем в Минобороны РФ подтвердили обстрелы Украины в новогоднюю ночь и рассказали, куда целились.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.