Минобороны РФ обнародовало свое объяснение вчерашних ударов по Украине. В России утверждают, что целями были "объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в изготовлении ударных беспилотников".

Российское Минобороны доложило о якобы поражении этих объектов, а также стоянок хранения и мест запуска ударных БПЛА.

"Планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны", - суммирует военное ведомство РФ.

"То есть последние удары напрямую выводятся из тех атак, которыми поражались российские цели, прежде всего - аэродром в Энгельсе. Россияне утверждают, что его атаковали украинские дроны, но Киев этой информации официально не подтверждал", - анализирует заявление телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", в новогоднюю ночь украинские ПВО продемонстрировали огромную скорострельность из передвижных норвежских ракетных комплексов NASAMS.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.

Тем временем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.