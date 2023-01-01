Сегодня ночью по центру Донецка наносились мощные удары, прогремело несколько взрывов. В городе сообщают о нескольких раненых, среди них младенец 2022 года рождения.

В "ДНР" заявили, что 1 января в 4:00 по Киевскому и Ворошиловскому районам города выпустили 25 ракет РСЗО. Также сообщается, что был еще обстрел Кировского района (шестью ракетами 155 мм). Кроме того, обстрелян и Куйбышевский район города.

По информации "мэра" Алексея Кулемзина, в результате обстрелов ранены трехмесячный мальчик, девушка и женщина. Повреждены дома, коммуникации и автомобили.

Также в "ДНР" заявили о прилете по Зуевской ТЭС, расположенной в 40 километрах от Донецка. Объект получил повреждения.

Напомним, ранее в Донецке при очередном обстреле погиб замначальника одного из отделов Следственного комитета РФ.

Также "Страна" писала, что недавно россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области, было зафиксировано попадание по промзоне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.