В субботу, 31 декабря, в Украине идет уже 311-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 30 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

31 декабря

11:32 Война или мир. Прогноз "Страны" на 2023 год.



Подробный анализ читайте здесь.



А сейчас – краткие выводы.



Большинство прогнозов, которые появлялись перед новым годом по войне в Украине исходили из двух сценариев.



Первый – инерционный: постепенный переход войны в позиционно-тупиковую стадию со стабилизацией линии фронта.



Второй – наступательный: попытки обоих сторон нанести военное поражение противнику и навязать свои условия мира.



Ключевой момент заключается в том, что инерционный сценарий станет военной победой для России. От него один шаг к заключение перемирия по существующей линии фронта, что будет означать фиксацию российских завоеваний (линия фронта де-факто превратится в новую границу между Украиной и Россией). В том числе и фиксацию захвата стратегически важного для РФ как с военной, так и с экономической точки зрения сухопутного коридора в Крым. Можно потом будет дискутировать на тему стоили ли такие приобретения понесенных жертв и какими будут долгосрочные последствия, однако с чисто военной точки зрения это будет победа России.



И именно поэтому Украина будет стремиться всеми силами инерционный сценарий поломать. И ВСУ будут в любом случае пытаться наступать по ключевым направлениям. В первую очередь, на Мелитопольском (с целью перерезать сухопутный коридор в Крым и вынудить российские войска уйти с левобережья Херсонской области), а также в Луганской и Донецкой областях.



Насколько эти наступления будут успешными в значительной степени зависит от поставок западных вооружений. Будет ли Запад их наращивать (в том числе и за счет запрашиваемых Киевом танков и дальнобойных ракет), чтоб помочь Украине освободить как можно больше территорий, либо оставит на нынешнем уровне (или даже сократит), чтоб, постепенно, подвести дело к затуханию боевых действий с последующим перемирием.



На данный момент большинство факторов указывает на то, что Запад будет помогать Украине наступать. И хоть сейчас по поставкам танков и дальнобойных ракет согласия от Вашингтона нет, но нельзя исключать, что оно появится в ближайшее время (ранее и системы "Пэтриот" не хотели поставлять). Впрочем, даже поставки такого оружия еще не будут означать сами по себе перелома в войне, потому что Россия тоже не стоит на месте и укрепляет свою армию как количественно (за счет мобилизации), так и качественно.



Что касается стратегии РФ, то она может быть двух вариантов.



Первый – переход к стратегической обороне (за исключением Донецкой области, где будут продолжены попытки взять Бахмут и отодвинуть украинские войска от Донецка и Горловки).



Второй – крупные наступательные операции с целью, как минимум, принудить Украину к перемирию с фиксацией линии фронта (точно также как в 1940 году прорыв "линии Маннергейма" побудил Финляндию согласится на прекращение боевых действий с передачей СССР части территорий). А как максимум – военного разгрома ВСУ и навязывание Украине своих условий мира.



Отметим, что на данный момент полный военный разгром и поражение как Украины, так и России выглядит маловероятным. За исключением одного случая – внутренней дестабилизации в одной из стран, которая приведет к развалу армии и вынудит принять условия мира от противника. Поэтому, не исключено, что особо масштабные усилия обе воюющие стороны в новом году сосредоточат именно на этом направлении.



Подробнее об основных сценариях развития событий, о том, насколько вероятно прекращение войны уже в следующем году и сохраняется ли угроза применения ядерного оружия читайте в статье "Страны".



11:19 Жители Киева во время новогодних праздников должны быть готовы к возможной усиленной проверке документов и вещей, предупредил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он также напомнил, что действие комендантского часа в новогоднюю ночь никто не отменял.

"В эти дни мы усиливаем дополнительные наряды несения службы на улицах в круглосуточном режиме. В то же время, мы не исключаем, что граждане захотят посетить праздничные елки, поэтому обращаем внимание жителей на обязательность соблюдения ими комендантского часа. В настоящее время в Киеве она действует с 23:00 до 05:00 и в новогоднюю ночь никто его не отменял", – напомнил Клименко в интервью "Интерфакс-Украине".

Особо он напомнил о запрете на продажу и использование пиротехнических изделий в условиях военного положения.

11:08 В ночь с 30 на 31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Черниговщине, сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, противник целил по одному из военных городков области.

"Предварительно, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет", - написал Чаус.

Он добавил, что в последние дни интенсивность обстрелов территории области выросла. Россияне стреляют из артиллерии, минометов и РСЗО.

11:07 Освобождение поселка Новоселовское Луганской области, которое вчера ряд источников подал как новость, на самом деле, состоялось раньше.

На это указал в своем телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Когда именно освободили, он не уточнил. Но, судя по зеленой траве и облетевшим деревьям на видео, это скорее всего произошло не позже ноября.

То есть за последние дни по сути дела, вокруг Новоселовского ничего не изменилось. Как мы ранее сообщали, еще пару недель назад поселок штурмовали россияне. То есть там уже тогда были ВСУ.

10:43 Команда Telegram представила последнее в этом году обновление. Оно получилось достаточно мощным и многогранным. Особый упор - на конфиденциальность и общение в группах.

Итак, теперь в Telegram:

администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не отправляет сообщений в общий час, о его присутствии в группе будет знать только администратор.

теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах — независимо от количества участников.

отправляемые медиа можно скрывать под полупрозрачной обложкой.

улучшены опции экономии места в памяти устройства - можно более гибко настраивать очистку кэша Telegram.

публичное фото вашего профиля вы можете назначать независимо от того, какое привязано к вашему профилю.

при редактировании имени контакта Вы можете установить для него фотографию по вашему выбору — она будет видна только вам.

добавлены новые анимации загрузки для перехода к ответу, который оказался далеко вверху из-за большого количества сообщений в чате.

фоторедактор Telegram дополнен новыми функциями.

подготовлено 10 новых наборов анимированных и интерактивных эмодзи для Premium-пользователей.

10:38 Минобороны РФ озвучило численность войск противоракетной обороны, которые будут дежурить на Новый год.

Говорится, что всего за период праздников нести боевое дежурство будут около 20 тысяч военнослужащих ПВО. Из них 1800 в Москве.

Судя по этому заявлению, в России ожидают возможных ударов с воздуха во время праздников.

09:48 Печальные итоги года. За время войны в Украине погибло 450 детей, сообщил Офис генпрокурора.

Пострадало 1322 ребенка. Больше всего в Донецкой области – 428.

Далее идут Харьковская (268), Киевская (117), Николаевская (81), Запорожская (80), Херсонская (77), Черниговская (68), Луганская (65), Днепропетровская (40).

Данные не окончательные, говорят украинские власти.

09:38 Британская разведка предрекает в ближайшее время новый ракетный удар по Украине.

По ее расчетам, с октября Россия наносит массированные удары каждые семь-десять дней, "пытаясь сокрушить ПВО Украины".

Но сейчас есть вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни - "чтобы подорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников".

09:30 В Турции пока не подтверждают информации СМИ о выводе своих войск из северных провинций Сирии.

Министр обороны страны Хулуси Акар заявил, что турецкие военные находятся в Сирии, так как треть страны - под контролем террористов.

По его словам, их задача - бороться с Рабочей партией Курдистана и ИГИЛ.

Напомним, турецкий министр 28 декабря ездил на переговоры по сирийскому вопросу в Москву. После этого он заявил о возможной встрече Путина, Эрдогана и Асада.

09:29 На Красной площади в Москве пытались поджечь главную елку России.

Как пишет РенТВ, злоумышленник Дмитрий М. подошел к елке с канистрой и облил дерево бензином. Но поджечь не успел, так как его заметили полицейские и сразу же задержали.

Сейчас елка находится под усиленной охраной.

09:16 В Киеве разрисовали красной и желтой краской самый большой в Украине памятник Пушкину. Он расположен в одноименном парке на Шулявке.

На постаменте написали "Снеси", "Памятник культурной экспансии" и почему-то "Палач".

Ранее мы рассказывали о сносе бюста русскому поэту в Краматорске. В целом "пушкинопад" идет сейчас по всей стране.

09:11 В Донецке, несмотря на обстрелы, по дворам ходят Дед Мороз со Снегурочкой.

09:10 В Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район, сообщил губернатор Олег Синегубов.

За минувшие сутки под Купянском погиб 50-летний мужчина, а в самом городе ранен 76-летний пенсионер.

Также в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

08:15 В Киеве и Днепре последний день года начинается с плановых отключений света. А в Одессе пока с утра действуют только экстренные, судя по данным ДТЭК.

Напомним, вчера губернатор Одесской области обещал отключить свет промышленности, но дать его в дома накануне Нового года.

07:57 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник продолжает продолжать наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

2. Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов:

- Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области

- Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

3. По имеющейся информации, в военных комиссариатах Крыма сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

4. В сводке ничего не говорится об освобождении Новоселовского в Луганской области, о чем вчера заявил батальон "Кракен" и Луганская ОГА.

До этого ежедневно в сводках Генштаба фигурировало, что российские войска атаковали в районе Новоселовского, но атаки были отражены. Сегодня сего фигурировало только в списке тех, которые обстреливались противником.

Ранее, 11-13 декабря были сообщения о том, что российская армия штурмует Новоселовское. То есть на тот момент его контролировали украинские войска.

Если верны нынешние заявления о его освобождении, то населенный пункт был накануне россиянами взят полностью или частично.