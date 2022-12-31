Подводим итоги 311-го дня войны в Украине - и последнего дня года.

Ракетная атака 31 декабря

Сегодня, в канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине.

По данным главкома Валерия Залужного, из более чем 20 крылатых ракет разных типов, ВСУ сбили шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой.

Позже в киевской военной администрации дополнили, что на подлете к столице сбили семь ракет и один беспилотник. То есть в целом по стране около восьми ракет сумели нанести удар (или меньше - по некоторым данным, одна из ракет упала на российской территории, в Волгоградской области).

Последствия удара по Запорожской области

Куда именно был прилеты - информации немного. Сообщают об ударе по Запорожской области (четверо раненых), Николаевской (шесть раненых).

Последствия удара по Николаеву

Два прилета по Хмельницкому подтвердили власти города и сообщили о десяти пострадавших. В городе попало по военному объекту, повреждена техника.

Везде, куда попали ракеты, есть повреждения жилых домов, автомобилей, дорог.

В Киеве в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. В Соломенском районе обломками сбитой ракеты поврежден частный жилой дом, гостиница. Есть разрушения в Днепровском районе столицы.

В Печерском районе разрушена гостиница Alfavito - там рухнули пролеты с первого по пятый этаж.

В Киеве погиб один человек, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский по итогам обстрелов записал видео, где заявил, что Украина этих обстрелов по гражданской инфраструктуре России не простит.

Назначение нынешнего обстрела пока остается неясным.

Как видим, в Хмельницком удар наносился по военному объекту, хотя после этого в части города исчез свет. А в Минэнерго заявили, что серьезного ущерба энергетике российские ракеты на этот раз не нанесли.

ДТЭК уже отменила экстренные отключения, которые накануне обстрела ввели в Киеве и ряде регионов.

Но не для всех.

В Одессе экстренные отключения продолжаются. Впрочем, позже областные власти обещают, что в ближайшее время всем потребителям дадут свет. Сообщают о проблемах со светом и в Днепропетровской области.

Видно, что власть старается, чтобы на Новый год свет был - по крайней мере, идут такие заявления. И, хотя в Киеве, как говорят, ситуация стабильна, не у всех жителей города сегодня свет был и до российских обстрелов.

Российские власти удара пока не комментировали. Но по итогам предыдущего обстрела 29 декабря в минобороны РФ заявили, что били по системам военного управления, военным производствам и логистике ВСУ с целью срыва переброски боеприпасов и войск. Также упоминались и удары по объектам энергетики.

Впрочем, очевидно, что нынешний налет был однозначно приурочен к новогодним праздникам и несет не только военное, но и психологическое значение. Хотя он и был менее массированным, чем предыдущий.

Насчет символизма - в российских телеграм-каналах ожидают в новогоднюю ночь и ударов со стороны Украины. Накануне обстрела секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео с намеком на удар по Москве. "Москва, Кремль, Россия завтра... 2023", - сопроводил он ролик подписью.

На видео в центре Москвы гаснет свет, звучит воздушная тревога, а по телевизору показывают "Лебединое озеро" - балет, который включали во время августовского путча 1991 года.

В России, судя по всему, действительно ждут неких действий со стороны ВСУ, которые, как показали атаки в Саратовской области, способны наносить дистанционные удары по российской территории. Минобороны РФ заявило, что за период праздников нести боевое дежурство будут около 20 тысяч военнослужащих ПВО. Из них 1800 в Москве.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал, что противник продолжает продолжать наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. И пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов:

- Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области

- Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что украинские силы атакуют юго-западнее Кременной в направлении Шипиловки - то есть непосредственно в сторону Лисичанска. Заявляется, что по ним открывала огонь российская артиллерия.

Также российские источники утверждают, что противник вошел на южные окраины Бахмута и продвинулся в Клещеевке, чего ВСУ не подтверждают.

Российское командование сегодня сообщило о своем наступлении в Запорожской области и захвате села Дорожнянка. Оно расположено между захваченными ранее Пологами и подконтрольным Украине Гуляйполем. Украина этой информации не подтверждала.

Но интересно, что вообще впервые за долгое время появились сообщения об изменениях на запорожском направлении линии фронта, которая здесь была практически в «застывшем» состоянии ещё с весны.

При этом в сводках Генштаба ВСУ на днях сообщалось, что на этом направлении россияне проводят наступательные действия.

Кроме того, этот участок ранее неоднократно назывался экспертами как место начала возможного наступления ВСУ на Мелитополь.

И сейчас, судя по всему, тут начинаются некие движения.

Начнется ли наступление РФ?

Вчера вечером министр обороны Алексей Резников выступил с рядом громких заявлений. Он записал видео, где сообщил, что в начале января в России закроют границы, объявят военное положение и новую волну мобилизации.

Ранее вчера глава украинской разведки Кирилл Буданов назвал дату начала новой волны мобилизации в России – 5 января. Напомним, российские власти неоднократно отрицали намерения объявлять новый призыв.

Впрочем, как окажется на самом деле проверить можно будет уже совсем скоро - до 5 января осталась меньше недели.

Также в интервью Резников спрогнозировал, что новое масштабное наступление России не может начаться раньше февраля.

В ответ на вопрос журналистов о возможности еще одной российской операции с территории Беларуси Резников напомнил, что после первой волны мобилизации в России около 150 тысяч резервистов направили на линию фронта, а еще 150 тысяч "готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, в части тех оккупационных городов, из которых они поведут наступление".



"Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент это реалистично может быть не раньше февраля", - сказал министр обороны. При этом он считает, что новое наступление в западные или северные районы Украины закончится провалом.



"Снова пойти неподготовленными на западе, с попытками что-то там перерезать (видимо, речь о путях поставок западных вооружений - Ред.) – у меня вопрос: а удерживать вы как планируете? Это же нужно гарнизоны там держать, иметь логистическое снабжение, нужно давать еду, патроны, топливо. А местное население на западе Украины будет спокойно встречать вас с караваями на улице. Ага. С цветами", - заявил Резников.

В России официально не комментируют перспектив наступления. Но всячески демонстрируют, что готовятся к военному решению по Украине. Владимир Путин сегодня снова приехал в штаб командования "спецоперацией", где раздал награды - в частности, командующему по Украине Суровикину.

Также Путин записал новогоднее обращение в окружении военных, впервые нарушив многолетнюю традицию поздравлять россиян на фоне Кремля. Судя по всему, оно также было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону (где, как утверждается, расположен и штаб "спецоперации" в Украине).

Это внешнее внимание Кремля к военной стороне вопроса заметно усилилось в последнее время. Из чего многие в Украине и на Западе делают вывод о подготовке неких военных решений.

Да и с российской стороны звучат такие предположения. Сегодня один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский написал текст, из которого можно сделать вывод, что российская армия готовится к масштабному наступлению.

"Накоплен некоторый потенциал, позволяющий нам рассчитывать на перехват инициативы у противника. Только бой может показать реализуемость планов, но саккумулированные резервы возбуждают желания - поэтому в воздухе пахнет озоном. И мне кажется, приостановка кадровых решений (по переменам в командовании российской армии - Ред.) вызвана именно ожиданием грозы", - пишет Ходаковский.

С другой стороны, пока до конца неясно - готовится ли Россия к новым масштабным наступлениям уже в самое ближайшее время или намеревается накопить еще резервов и воевать пока в обороне, за исключением Донецкой области.

Кстати, глава украинской разведки Кирилл Буданов, давая сегодня прогноз на следующий год пообещал "хорошие новости" для украинцев ближе к середине года или во второй его половине.

Это может указывать на то, что украинское командование ожидает наступление российских войск в начале года (об этом вчера говорил и Арестович, как мы писали в предыдущих итогах), которое ВСУ готовятся отбить с большими потерями для противника, после чего, накопив силы и, получив дополнительное наступательное вооружение с Запада (с просьбами о котором Киев активно обращается в последнее время), перейти в стратегическое наступление.

Не исключено, что уже ближайшие недели покажут - перейдут ли российские войска в масштабное наступление.