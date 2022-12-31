Несмотря на войну и комендантский час украинские рестораны предлагают встречу нового года.

Правда по особой схеме - посетителей созывают на 22.00, затем закрываются и новогодняя программа длится до 5 утра - до окончания комендантского часа.

Кроме того, встречу нового года (вместе с возможностью переночевать в номерах) устраивают и гостиницы.

Подробности - в статье "Страны".

Закрытые вечеринки для "своих"

"Есть рестораны, которые в новогоднюю ночь устраивают закрытые вечеринки «для своих». В 22:00 задергивают шторы, и закрывают гостей внутри до окончания комендантского часа - 5 утра", - рассказывает «Стране» один из столичных рестораторов.

По словам эксперта ресторанного рынка Ольги Насоновой, закрытые гуляния на всю ночь в Новый год - не очень популярное явление среди рестораторов в разгар войны, но часть заведений идут на это.

"Вечеринки в новогоднюю ночь - это капля в море, их будет проводить 2-3% всех заведений. Их имеют полное право проводить ресторанно-гостиничные комплексы - для гостей отеля. Рестораны без проживания, которые рискуют праздновать НГ, фактически закрывают гостей внутри до конца комендантского часа (т.е. до 5 утра). Официально они не имеют право работать, т.е. продавать еду и напитки, но здесь же все по предоплате, и еда готова заранее", - анализирует Ольга Насонова.

В этом плане гостиницы и ресторанно-гостиничные комплексы действительно выигрывают.

Premier Palace организовывает гала-ужин возле 9-метровой елки, с безлимитным баром шампанского и икры. В цену билета входит номер стандарт класса на сутки, посещение Wellness Club. Бонусы, которые обещают отельеры – бесперебойное электричество, горячая воды, интернет, комфортное бомбоубежище и укрепленные окна. Стоимость пакета - около 30 000 гривен за двоих.

Fairmont Grand Hotel Kyiv в этом году не проводит свою традиционную елку для вип-детей. И впервые тут в новогодню ночь не выступают самые звездные артисты. Если ранее на их сцене выступали "95 квартал", Монатик, Тина Кароль, то теперь в программе вечера пианист-виртуоз Руслан Шукюров и участник проекта "Голос страны" Марко Квитка. Пакетных предложений на ночь нет, номер можно проплатить отдельно по обычным расценкам.

Один из гостиннично-ресторанных комплексов в пригороде столицы, который предлагает гостям отпраздновать у них Новый год без оглядки на комендантский час - «Вилла Вита».

В комментарии «Стране» управляющая ресторана Виктория отметила, что в этом году празднование Нового года в их заведении пройдет гораздо скромнее, чем обычно - с поправкой на войну.

"Впервые за многие годы наш комплекс меняет традиции: мы отказались от новогодней ночи с шоу-программой, артистами и диско из-за военного положения в нашей стране. Для встречи 2023 года мы предлагаем двухэтажные коттеджи с каминами, на двоих или на компанию до 8 гостей", - сказала «Стране» управляющая «Вилла Вита».

Также предлагает отметить у них Новогоднюю ночь ресторан "За двумя зайцами" в Киеве. Обещают живую музыку, праздничное этничное меню, и напоминают, что у них есть укрытие на случай воздушной тревоги.

Подвальные бары - в фаворе

Кроме того, есть ряд заведений (в основном, баров), которые наоборот - не афишируют то, что будут работать в новогоднюю ночь до утра.

Так, при подготовке материала «Стране» на глаза попалось сразу несколько реклам баров, где на афише указано время работы до 22:00. При этом не под запись как гости, так и владельцы этих заведений признались, что «для своих» и по предварительной договоренности в Новый год они будут открыты до 5 утра.

И хотя с точки зрения закона военного времени такие заведения ничего не нарушают, все же работа ресторана в комендантский час (пусть и в закрытом режиме) связана с определенными рисками.

«Рисков много: пьяные гости могут вылезти на улицу, их могут поймать, они "сдадут точку". Могут "настучать" соседи, что ресторан ночью работает. Поэтому очень очень немногие проводят новогодние вечеринки. без генератора и возможного убежища не обойтись. Поэтому рестораны в подвале - в фаворе», - акцентирует Ольга Насонова.

Причин, почему рестораны все же предлагают новогодние гуляния на всю ночь, много. Новый год традиционно считается «рыбным» днем для рестораторов, которые за счет праздничных банкетов могут «отбить» убытки за несколько месяцев. А учитывая, в каких непростых условиях выживали украинские заведения последний год, вполне закономерно, что бизнес пытается заработать на традиционном праздничном спросе даже во время войны.