Киев вернулся к плановым графикам отключений электроэнергии.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко в пятницу, 30 декабря.

Коваленко призвал не включать все энергоемкие приборы сразу, "чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой".

Ранее мы писали, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль 27 декабря заявлял, что новогодние праздники в Украине могут пройти без аварийных отключений света, если не будет новых обстрелов. По его словам, правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.