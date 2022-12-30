В Киеве возобновились плановые отключения света. Фото: Pixabay

Киев вернулся к плановым графикам отключений электроэнергии.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко в пятницу, 30 декабря.

Коваленко призвал не включать все энергоемкие приборы сразу, "чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой".

Киев вернулся к графикам отключений света

Ранее мы писали, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение населения электроэнергией в новогоднюю ночь.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль 27 декабря заявлял, что новогодние праздники в Украине могут пройти без аварийных отключений света, если не будет новых обстрелов. По его словам, правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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