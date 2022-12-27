Новогодние праздники в Украине могут пройти без аварийных отключений света, если не будет новых обстрелов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов, новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство находится в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам.

"Это может случиться когда угодно: сегодня, завтра, или даже перед Новым годом", - сказал Шмыгаль.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что пока нет обстрелов, специалисты уменьшают дефицит в системе и увеличивают производство электроэнергии.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал готовиться к новым ударам по энергетике Украины.

Также мы сообщали, что в ВСУ предупреждают, что РФ может сменить тактику нанесения ударов по Украине и применить во время следующей массированной атаки одновременно и ракеты, и дроны.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.