В Киеве во вторник, 27 декабря, по-прежнему не действуют графики отключений света. В столице из-за сложной ситуации в энергетике происходят экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании отмечают, что энергетики и власти делают все возможное для стабилизации ситуации.

При этом в Днепре и Одессе сегодня введены плановые отключения электричества.

"В настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений, которые учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов", - сообщает пресс-служба ДТЭК.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" опровергли слухи об отмене аварийных отключений света в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.