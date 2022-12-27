Поездка на лифте в условиях блэкаута становится похожей на экстремальный аттракцион не для слабонервных: заходя в лифт, никогда не знаешь, доедешь ли до нужного этажа.

Из-за отключений света, обусловленных ракетными атаками России на объекты украинской энергетической инфраструктуры, в Киеве участились случаи, когда пассажиры застревают в лифтах. Нередко ждать освобождения им приходится часами.

"Страна" собрала истории людей, которым пришлось провести в шахте лифта 1-4 часа, прежде чем их спасли.

Людмила, застряла в лифте на полтора часа:

"Когда начали часто отключать свет, перестала пользоваться лифтом, хоть и живу на 16 этаже. Но где-то неделю назад нужно было пополнить запасы воды и как раз дали свет. Я решила, что быстро схожу в магазин и поднимусь на лифте, чтобы не тащить тяжелые баклажки. Не думала, что свет выключат через 20 минут после того, как его дали. Поэтому без задней мысли села в лифт, проехала буквально 10 секунд и застряла где-то в районе третьего-четвертого этажа.

Я тут же нажала на кнопку открытия дверей, но ничего не произошло. Потом в панике начала хаотично нажимать на все кнопки, но опять ноль реакции. Связь на телефоне ловила очень слабо. Поэтому я начала звать на помощь.

Хорошо, что в доме есть охранник, который видел, как я зашла в лифт. Он и набрал аварийную службу, но предупредил, что ждать спасения придётся больше часа, поэтому нужно запастись терпением.

Время шло очень медленно. Меня начала одолевать легкая паника, казалось, будто воздуха не хватает. Я выпила немного воды и попыталась успокоиться, утешая себя тем, что скоро меня освободят. Потом, чтобы отвлечься немного, залипла в телефон, но вспомнила, что павербанка у меня с собой нет и нужно экономить зарядку.

Спустя час приехал мастер и начал меня спасать. Он открыл дверь, но кабина оказалась чуть ниже порога. Хорошо, что мастер вместе с охранником мне помогли, взяли за руки и вытащили меня.

Свет включили аж спустя четыре часа, поэтому мне еще повезло. Но после этого случая я еще долго не буду ездить на лифте».

Андрей, застрял в лифте на четыре часа:

"Я живу на 20 этаже, поэтому каждый день поднимаюсь на лифте, когда есть свет. Скажем так, клаустрофобии у меня нет, поэтому отношусь к этому философски: застряну так застряну. Просто каждый раз бегать туда-сюда на 20 этаж — не вариант, поэтому испытываю судьбу на удачу.

Но недавно так просидел в лифте четыре часа с соседями и собакой. Приехал после работы, свет еще был, но как только мы сели в лифт и проехали этажей пять, лифт остановился, свет погас. Повезло, что лифт не маленький, как в хрущевках, и было где развернуться. Но в целом очень неприятно. Темнота, дышать нечем и кто-то еще до нас застрял и использовал содержимое "тревожного ящика", где была вода.

Собаке было тяжелее всего: она не понимала, что происходит, и от безысходности начала лаять и выть, хозяйка ее успокаивала как могла. Мы кое-как поймали связь и набрали родственникам, чтобы они вызвали аварийную службу.

Тут началось самое неприятное — долгие часы ожидания без воды и еды. Ещё и собака от страха сходила под себя по малой нужде, можете себе представить этот запах, а в этом лифте и так дышать было нечем. Но зато с соседями раззнакомились, узнали хоть, кто чем занимается, анекдоты потравили.

Мы так сидели где-то часа три, пока не приехала аварийка. На наше освобождение ушел еще час. Не знаю, что там у них не получалось, но вначале кто-то начал стучать по лифту, звук был просто ужасный, казалось, будто кто-то выбивает дверь. Через 10 минут после этих звуков открыли дверь и наконец выпустили нас. Сказать, что мы были счастливы - не сказать ничего.

После этой ситуации я все равно продолжаю пользоваться лифтом, правда, теперь не захожу, если в кабине много людей".

Ирина, застряла в лифте на три часа:

"Буквально на днях первый раз за всю жизнь застряла в лифте. Возвращалась домой из магазина и решила, что тащить на 12 этаж тяжелые пакеты из супермаркета вообще не хочется. Подумала, что успею, и ничего не случится. И я почти доехала на свой этаж, но внезапно лифт остановился и свет погас.

Я зависла на три секунды, а потом запаниковала и тут же начала нажимать все кнопки в лифте, стучать в дверь и кричать: "Помогите". В голове сразу возникла сцена из фильма "Скорость" с Киану Ривзом, где террорист в начале оставил бомбу в шахте лифта. Мне казалось, что кабина лифта непременно упадет вместе со мной.

Меня бросало то в жар, то в холод, началась паника, я была как рыба, которую выбросило на берег - пыталась глотать воздух. Состояние просто ужасное, нервы на пределе. Хорошо, что соседи услышали мои крики и где-то час пытались дозвониться в аварийку, потому что связи вообще не было.

Аварийка ехала полтора часа. Я решила как-то отвлечься и съесть печенье, которое купила в магазине. Но как тут будешь есть, если кусок в горло не лезет из-за страха. Решила просто ждать, когда уже меня вытащат. Особо заняться в лифте нечем. Вначале стояла, потом решила присесть. Немного поплакала, а потом ругала себя, что не поднялась по лестнице. Спасибо соседям, они пытались меня развлекать хоть как-то.

Потом приехал мастер и тоже пытался меня успокаивать, мол, нужно немного подождать. Когда он открыл дверь, я просто была самым счастливым человеком на этой земле, пообещала больше не садиться в лифт. Мастер посмеялся и рассказал, что у него в день по десять вызовов и все почему-то обещают одно и то же. Но я реально после того случая больше на лифте не ездила. И до победы не собираюсь вообще приближаться к лифтам".

Максим, застрял в лифте на час и 15 минут:

«Это было время, когда еще существовали графики отключений и под них можно было подстроиться. По графику света не должно было быть с 6 до 9 утра, а тут я просыпаюсь и смотрю - свет есть. Решил, значит, его просто не выключили и уже не выключат. Обнаружил, что у меня дома закончился кофе. Решил сходить за ним в кофейню рядом с домом. В 8:40 я зашел в лифт с круассанами и кофе, начал подниматься и, внезапно, произошла остановка.

Я не был к этому готов ни физически, ни психологически, никак - поэтому первым ощущением был острый шок. Волна клаустрофобии. Потом продышался, успокоился. Слава богу, я застрял в большом, а не в маленьком лифте - там больше места. Важно отметить, что это было еще самое начало блэкаутов. Это сейчас у нас в лифте уже стоит стульчик, вода, а тогда ничего не было.

Начал стучать в дверь - отозвалась консьержка. После двухминутного смеха она заявила, что я за эту неделю уже пятый, кто застрял. Успокоила, не переживайте, мол. Консьержка спросила, не заметил ли я, на каком этаже застрял - но я не смотрел на цифры.

Консьержка сразу вызвала спасателей - схема уже была отлажена до меня. Каждые минут 10 консьержка подходила к лифтовой шахте, спрашивала, как у меня дела, переживала, держала меня в курсе событий - мол, скоро приедут и вытащат меня.

Когда прошел первый шок, я первым делом проверил телефон - связь есть, уже неплохо. У меня с собой три замечательных круассана и большой латте - не самая плохая компания, чтобы застрять в лифте. Уселся на пол, сделал селфи, даже выложил пост. Перечитал все новости. Короче, нашел, как провести время.

Я просидел в лифте час и 15 минут. Время пролетело достаточно незаметно. Я выпил кофе, съел круассан. Получилось довольно эффективное времяпрепровождение. Потом приехал спасатель - он меня нашел между 4 и 5 этажами. Я ему прыгал на руки, потому что лифт остановился между этажами. Спасатель простучал, выяснил, где я нахожусь, и на этаже ниже открыл дверь, плюс зажал какую-то штуку и сказал мне тоже сдвинуть дверь лифта. И я прыгнул. Сам процесс спасения занял 10 минут.

А через несколько дней я разговаривал со своим товарищем, который тоже недавно застрял в лифте. И он сказал, что когда застревает между этажами, никогда не прыгает - ждет, пока включится свет и лифт сам поедет. Он так просидел в лифте 6 часов. У него фобия. Потому что когда-то он видел фильм, где человека пытаются вытащить из лифта, застрявшего между этажами, и в этот самый момент лифт начинает ехать и человека просто разрезает пополам. И только тогда я уже задумался - было бы не очень приятно, если бы это произошло. Но в момент прыжка на руки спасателю мне даже в голову не пришло, что такое может случиться.

Вниз я теперь спускаюсь пешком в 90% случаев, даже если есть свет. Когда сажусь в лифт, я каждый раз колдую и теперь всегда слежу, на каком я этаже. Но страха все равно нет. Один раз застрял - дальше уже не страшно".