В случае блэкаута власти не планируют централизованно эвакуировать жителей крупных городов в сельскую местность.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления. В том числе те самые 500 тысяч генераторов, о которых я говорил (завезенные людьми в Украину с начала года 510,3 тысяч генераторов преимущественно малой мощности). Кто-то придет в "пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу", – сказал премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по расчетам энергетиков, на выход из нынешнего блэкаута Украине понадобится от семи до десяти дней.

Также мы рассказывали, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян в случае ухудшения ситуации со светом и теплом уезжать в пригороды. И допустил, что возможна частичная эвакуация из столицы.

Кроме того, "Страна" писала о том, сколько стоит украинцам переселиться жить в село на зимний период.