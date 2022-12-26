Временные схемы. В Киев перераспределили электроэнергию, но экстренные отключения света продолжатся
Несмотря на то, что ДТЭК сумел перераспределить электроэнергию, все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. Но это временная схема. Экстренные отключения света в Киеве продолжатся.
Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.
"Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега…
Из-за высокого потребления – иногда перегрузка на узлы достигала 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города.
Сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам… Пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться", – написал он.
Ранее генеральный директор компании Yasno заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии. По его его словам, нормализация идет благодаря трем причинам.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.