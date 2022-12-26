Несмотря на то, что ДТЭК сумел перераспределить электроэнергию, все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. Но это временная схема. Экстренные отключения света в Киеве продолжатся.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Что важно понимать: после последних обстрелов на правом берегу Киева появились остродефицитные узлы передачи электроэнергии. Их совокупная пропускная возможность составляет более половины потребления всей столицы – именно столько же до пятницы недополучали жители правого берега…

Из-за высокого потребления – иногда перегрузка на узлы достигала 100% – пришлось отключать все три группы правобережного и северного района города.

Сейчас применены временные обходные схемы, которые позволили на выходные существенно снизить этот дефицит. Но это временные схемы, которые не позволяют пока вернуться к стабилизационным графикам… Пока будут идти ремонты, экстренные отключения будут продолжаться", – написал он.

Ранее генеральный директор компании Yasno заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии. По его его словам, нормализация идет благодаря трем причинам.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.