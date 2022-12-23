На фоне постоянных отключений электроэнергии возникает не только бытовой дискомфорт, но и угроза здоровью ваших глаз. Медики рассказали, как обезопасить свое зрение в этот период.

Об этом пишет МОЗ Украины.

Чтобы здоровье ваших глаз не подверглось угрозе, следует соблюдать всего несколько рекомендаций:

По возможности стройте график так, чтобы работа и обучение были в условиях дневного освещения. Лучше раньше встать и поработать, чем истощать себя и зрение, сидя под фонариком. Не читайте в темноте с экрана телефона или компьютера. Это может дополнительно нагрузить ваши глаза. Используйте лампы на батарейках или другие источники освещения. Делайте упражнения для глаз и перерывы для отдыха. Периодически перемещайте взгляд по близкому предмету на дальний. Это улучшает кровоснабжение глаз и позволяет отдохнуть. Достаточно 5 мин упражнений каждые 40-60 мин. Питайтесь сбалансированно. Обязательно употребляйте овощи, фрукты, ягоды. Обратите внимание на омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (масло, рыбу, орехи, семена). В то же время следует исключить из рациона трансжиры (маргарин, плавленые сырки, фастфуд, полуфабрикаты)

Напомним, ранее украинские врачи опубликовали ряд рекомендаций о том, как волонтерам в условиях военных действий сохранить свое психическое и физическое здоровье.

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