По состоянию на 24 декабря в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает в своей официальной сводке "Укрэнерго".

По словам энергетиков, работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

Также продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей. Поэтому у всех областей есть лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным ограничениям.

Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге – там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о причинах сложной ситуации с электроснабжением в Киеве, где введены аварийные отключения света, но тепло и воду подают в штатном режиме.

Также в Киевской ОВА назвали три самых сложных района, где свет выключают на 10 часов.