В Киеве по-прежнему остается сложная ситуация с электроснабжением, продолжают действовать экстренные графики отключений электричества.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддома и военные госпитали.

"Водоснабжение в столице проходит в штатном режиме. Стабилизировали и теплоснабжение. За исключением случаев, когда работа котельных зависит от электроэнергии. И мы работаем над тем, чтобы привлечь генераторы, чтобы заживить максимальное количество котельных", - добавил мэр.

Напомним, в Киевской области ситуация со светом действительно остается тяжелой, наибольшие сложности наблюдаются в трех районах: Бучанском, Броварском и частично Бориспольском, где свет подается на 2-4 часа, а выключается на 6-10 часов.

Кроме того, ранее "Страна" детально рассказывала, какая сейчас ситуация с электроэнергией по всей Украине и, в частности, на Киевщине. Некоторые жители столичного региона уже третьи сутки сидят без света.