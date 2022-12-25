Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 25 декабря, в котором поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю.

Главное из заявлений Зеленского:

Поздравил тех, кто празднует Рождество по григорианскому календарю. Предупредил, что в этом году осталось несколько дней и украинцы "должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным". То есть, призвал готовиться к новым российским ударам по энергетике. Попросил прислушиваться к воздушным тревогам. "Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что король Бельгии Филипп посвятил Украине часть рождественского обращения и пообещал и дальше поддерживать украинцев.

Также "Страна" рассказывала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо традиционного обращения накануне Рождества опубликовал видеоролик, в котором совершил неожиданные звонки в Пакистан, Сомали и Украину.