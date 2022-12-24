Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского в субботу, 24 декабря.

"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам. Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!" - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине официально отмечается две даты Рождества Христова - 25 декабря и 7 января (по григорианскому и юлианскому календарям).

Ранее мы писали, что украинцам в "Дие" предложили выбрать, когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января. Большинство (66%) поддержало вариант "25 декабря". При этом, по данным опроса группы "Рейтинг", 77% украинцев придерживались старого стиля Рождества - 7 января.

Также "Страна" рассказывала, что у Кремля нет на повестке дня темы о рождественском или новогоднем перемирии.