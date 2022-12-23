В рамках проекта "Рождественский свет для надежды" известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер подсветил здания Киева. Таким образом он намерен принести надежду и свет украинцам в темные дни.

23 декабря с 16 до 22 часов художественно подсвечены Андреевская церковь, Национальный музей истории Украины, колокольня Михайловского монастыря, здание Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и колокольня Софийского собора.

24 и 25 декабря в Киеве и окрестностях с 16:00 до 22:00 художник и его команда из четырех человек будет подсвечивать другие здания, включая жилые дома, музеи, университеты и храмы.

Изображения отдельных проекций будут генерироваться на месте в виде NFT и размещаться на платформе Opensea NFT. Вырученные от их продажи средства пойдут на следующие акции солидарности с Украиной.

Проект поддерживают посольство Швейцарии в Украине, Министерством культуры и информационной политики Украины, Министерство внутренних дел Украины и Государственное агентство Украины по искусству и художественному образованию.

Ранее мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице не будет массовых праздничных мероприятий по случаю Нового года и Рождества.

Мы также сообщали, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве установили новогоднюю елку, которая горит от велотренажёра.