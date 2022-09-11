Во Франции в связи с энергетическим кризисом в Европе уменьшат подсветку главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни.

Об этом сообщает издание Le Journal du dimanche.

Сейчас декоративные огни 336 прожекторов на башне гаснут после 01:00 (02:00 по киевскому времени). Зимой городские власти хотят отключать подсветку уже в 23:45 - к этому времени достопримечательность уже должны покинуть туристы.

"Мера, о которой будет объявлено во вторник, носит в значительной степени символический характер. Мы собираемся существенно сократить время освещения башни, не влияя на ее работу, не мешая посетителям и клиентам ресторанов", - прокомментировал решение председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен.

По словам Мартена, экономия энергии "не будет феноменальной": ночное освещение памятника составляет всего 4% годового счета за его электроэнергию, а 20 тысяч мигающих лампочек энергоэффективны. Но администрация монумента хочет подать пример остальным за счет небольшого сокращения расходов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии уже отключили подсветку исторических памятников в целях экономии электроэнергии.

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