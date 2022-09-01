Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом со своего поста решил рассказать населению о выгоде новых чайников, которые экономно расходуют электричество.

Заявление Бориса Джонсона транслировал британский телеканал Sky News.

По словам премьера, новый чайник обойдется британцу в 12 фунтов (более 500 гривен), но ежегодная экономия от его использования составит 10 фунтов (426 гривен).

То есть спустя год и два месяца новый чайник уже самоокупится и начнет приносить прибыль.

Напомним, ранее британская пресса сообщала, что цены на электричество для жителей Туманного Альбиона в октябре повысят на 80%. Из-за этого счета домохозяйств подскочат до 3 549 фунтов (4 188 долларов) в год.

Кроме того, "Страна" писала, что семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество. В связи с этим британские независимые пивовары призывают министров снизить НДС и ставки для бизнеса, а также ограничить цены на энергию.

Ранее мы рассказывали, что власти Великобритании даже рассматривают сценарий вынужденных плановых отключений электроэнергии в январе. Так, наихудший сценарий, по данным Bloomberg, предусматривает четырехдневный дефицит электроэнергии. В связи с этим промышленность и домохозяйства могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии.