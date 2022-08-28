Премьер Великобритании Борис Джонсон, которому в Киеве открыли табличку на "Алее смелости" и вручили Орден Свободы, написал обращение к нации по поводу высоких цен на электричество. Он заявил, что виновата "война Путина" и попросил потерпеть невзгоды ради Украины.

"Эта война Путина дорого стоит британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы сдались", - сказал Джонсон.

По мнению премьера, Путин "считает, что мы устанем поддерживать Украину и начнем осторожно подталкивать украинцев к заключению сделки с с кремлевским тираном".

Предельная цена на энергию вырастет в Британии с 1 октября вдвое - с 1971 по 3549 фунтов стерлингов в год. При этом эксперты прогнозируют повышение до 7000 фунтов стерлингов к апрелю.

Напомним, в Британии почти в два раза поднимут цены на электричество. Тарифы могут вырасти до 10 тыс. фунтов в год. Семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество.

Тем временем по данным Sky News, Чехия инициирует внеочередное заседание Энергетического совета ЕС из-за роста цен на электричество.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.