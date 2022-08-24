В Киеве на "Аллее смелости" рядом с Верховной Радой установили табличку с именем Бориса Джонсона. Ее посетили сам уходящий в отставку премьер Британии и президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующие фотографии публикует Обозреватель.

Также Зеленский вручил Джонсону Орден Свободы, а вместе они погасили новую марку "Укрпочты", посвященную смелости украинцев, которые защищают свою землю на фронте и в тылу.

Орден Свободы - самая высокая награда, которую в Украине может получить иностранец.

Напомним, что сегодня уходящий премьер Британии Борис Джонсон снова приехал в Киев. По старой традиции они с Зеленским прогулялись по Крещатику.

Тем временем в канцелярии премьера Британии сообщили, что Джонсон приехал в Киев не с пустыми руками, и Лондон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 63,7 млн долларов.

В него войдут, в том числе, 850 микродронов, которые улучшат возможности по дальнему обнаружению целей.

Также Джонсон заявил, что мирные переговоры с Россией об Украине - это катастрофа для всей планеты.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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