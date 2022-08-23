Подводим итоги 181-го дня войны.

Ситуация на фронте 23 августа

Сегодня Генштаб ВСУ обрисовал примерно ту же военную картину, что и в предыдущие дни.

1. Под Бахмутом - неудачные для противника штурмы Соледара и Кодемы, а также Курдюмовки. Также вел разведку боем в сторону Зайцево.

2. Под Авдеевкой - наступление "ДНР" на Красногоровку (северную) и Первомайское. Безуспешно, пишет Генштаб. Вечером сообщили о неудачном для РФ штурме Невельского.

3. На угледарском направлении противник атаковал Новомихайловку и Золотую Ниву (успеха не имел).

А вот Минобороны РФ сегодня впервые за долгое время заявило о своих наземных наступлениях - на юге Украины и на Донбассе.

Во-первых, заявили о контроле над 75% прифронтовой Марьинки около Донецка.

Во-вторых, о наступлении российский войск на юге Украины в сторону Николаева (там где все ждали наступления украинский войск на Херсон).

Так, МО РФ заявляет о наступлении в районе Александровки со стороны Херсона и о выходе на границы Николаевской области.

О какой именно Александровке идет речь - не уточнялось. Одна расположена на берегу моря к юго-западу от Херсона в 7 километрах от Николаевской области (по трассе на Николаев). Вторая - уже в Николаевской области к северу от Херсона, по дороге на Снигиревку.

Судя по тому, что после наступления в районе Александровки говорится о выходе к границе Николаевской области, речь о первой (прибрежной).

Кроме того, говорится о взятии под контроль "36 квадратных километров территории Херсонской области" (это условно участок 6х6 км). А также - о захвате населенного пункта Комсомольское в Николаевской области.

Комсомольское - это село Благодатное, которое россияне частично захватили ещё позавчера, о чем сообщал официально украинский Генштаб. Оно находится к северу от Херсона и выходит к трассе Снигиревка-Николаев.

Итак, по югу мы видим, что РФ декларирует наступление сразу на двух направлениях. Одно - к западу от Херсона, с выходом на Николаев с юга. Второе - к северу от Херсона, однако оно скорее всего имеет целью подойти к Николаеву с востока.

При этом движений по кратчайшему пути до Николаева - на северо-запад от Херсона - не осуществляется: там, видимо, оборона ВСУ наиболее сильна. Но развиваются фланговые движения, которые, видимо, имеют целью даже не столько областной центр, сколько окружение стоящих вблизи Херсона украинских сил.

Ранее генерал Дмитрий Марченко, руководящий обороной Николаева, считал, что РФ пойдет в атаку либо на этот город, либо в направлении Кривого Рога. Пока сбывается прогноз по Николаеву. Хотя Украина, отметим, нынешних заявлений России не подтверждает.

Также, судя по всему, снабжение российской группировки на юге продолжается.

Об этом, в частности, сообщил Арестович. По его данным, россияне по-прежнему переправляют подкрепления через мосты. По его словам, "живучесть" мостов через Днепр показывает, что разрушить Крымский мост будет крайне сложно, если вообще возможно без применения ядерного оружия (которого у Украины нет).

Британская разведка сегодня заявила, что Россия строит у Антоновского моста понтонную переправу.

"Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой", - заявили в Лондоне.

Британцы уточнили, что наплавной мост, вероятно, будет уязвим для украинских ударов. Хотя здесь стоит уточнить, что ремонтировать понтонную переправу россияне смогут гораздо быстрее, чем тот же Антоновский мост.

К слову, то, что арчи РФ на херсонско-николаевском направлении продолжает атаковать, показывает, что пока дефицит резервов и боеприпасов она не испытывает (подробно о ситуации на этом направлении можно прочитать в нашей статье).

Удар по Донецку

Сегодня днем мощно обстреляли самый центр Донецка. Сообщалось о попаданиях в нескольких местах:

- в районе ТЦ "Green Plaza";

- прямое попадание в жилой дом в Ворошиловском районе;

- попадания в районе проспекта Маяковского;

- в районе отеля "Централь" в самом центре Донецка, где часто останавливаются российские журналисты.

На фото повреждения у гостиницы "Централь"

Вот видео последствий обстрела у гостиницы "Централь". На нем видно поврежденные припаркованные автомобили, осколки и стекла на проезжей части.

Позже в "ДНР" заявили о прямом попадании по "администрации" Пушилина в центре Донецка, после чего в здании возник пожар. Самого Пушилина в здании в этот момент не было.

Повреждения в т.н. "администрации главы ДНР"

Сообщали и о прилете рядом со зданием "МВД" в Донецке, тоже в центре города.

Вот еще фото после обстрела.

Донецк после обстрела 23 августа

После всех этих обстрелов в Донецке сообщили о трех погибших и шести раненых. Местные "власти" утверждает, что обстрел вела Украина - с помощью 155-миллиметровых натовских снарядов и РСЗО Himars. Украина официально эти удары не подтверждала.

Когда пыль от ударов улеглась, российские телеграм-каналы и блогеры начали задавать вопрос: когда будут обещанные российским командованием "удары по центрам принятия решений" в Украине.

Это происходит на фоне того, что украинские власти уже несколько дней предупреждают о высокой вероятности ракетно-бомбовых ударов по Киеву и другим городам Украины в День независимости.

Самый тревожный День независимости

Сегодня резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах на предстоящий завтра праздник. Причем к впервые к этой истории активно подключились США.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сегодня сообщило, что Россия в ближайшие дни усилит удары по инфраструктуре и органам власти в Украине. К таким выводам пришла американская разведка.

Днем ранее об угрозе российских ударов на День независимости сообщала украинская разведка.

Затем посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с угрозой ракетных ударов.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В связи с этим, посольство "призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно".

Позже подключилась еще более тяжелая артиллерия - президент Зеленский. Правда, из его слов следовало, что угроза примерно та же, что и в любой день, хотя она может стать и более масштабной.

"Есть ли угроза? Есть угроза. Она ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Я не вижу, чтобы что-то изменилось очень, начиная с 24 февраля. Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить число ударов? Да, они могут сделать это 23-24 числа. Это вся информация, которая у меня есть", - сказал он сегодня в Киеве.

Зеленский также заявил, что Украина даст "мощный ответ", в случае увеличения Россией количества ракетных обстрелов.

А советник главы ОП Михаил Подоляк даже раскритиковал призывы посольства США.

"Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами России по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, пора изменить подход?", - написал Подоляк в Twitter.

Тем не менее, не американцы, а Украина в последние дни усиливает меры предосторожности. Мы уже рассказывали о запретах массовых мероприятий и переводе чиновников на удаленку. Но усиление тревожности прочувствовали на себе и обычные граждане.

В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах. На некоторых из них в очереди можно простоять больше двадцати минут.

Проводят проверки сотрудники полиции и СБУ. Как рассказали "Стране" харьковчане, проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны.

Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу.

На вопрос: "С чем связаны такие мероприятия?" отвечают, что проводят проверки в преддверии праздников. Кроме того, по дворам ходят пешие патрули. Также проверяют документы и телефоны.

Правда, местные жители предполагают, что связано это может быть не с Днем независимости, а с попыткой нейтрализовать корректировщиков ракетных ударов по местам дислокации ВСУ в Харькове.

Возвращаясь к угрозам на праздники - в Украине и России на уровне информационного мейнстрима муссируются противоположные версии.

По российской - "провокации" готовит Украина, чтобы обвинить в них Москву и под этим предлогом вернуть ослабевающее внимание Запада к поставкам оружия и денег.

По украинской - россияне готовят некое "возмездие" за украинские удары по Крыму и прочим тылам российских войск, которые в последнее время резко участились. А также за убийство Дугиной, которое на Банковой считают делом рук российских элит, желающих вызвать эскалацию конфликта с Украиной и удары по "центрам принятия решений" (РФ же обвиняет украинские спецслужбы).

В этом же контексте в Украине уже комментируют сегодняшний обстрел центра Донецка. Заявляется, что его организовали сами россияне, чтобы оправдать гипотетический ответный удар (в России, напомним, говорят, что Донецк обстреляли ВСУ).

Военные перспективы

Сегодня было много новостей по тому, как Запад готовит Украину к боевым действиям.

Например - к ближним контактным боям. Такие выводы делает New York Times, анализируя последние поставки вооружения Киеву.

В новый пакет помощи США входят 40 бронетранспортеров, оснащенных катками для разминирования, а также более легкие гаубицы и безоткатные орудия с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Также там есть ракетные установки с дальностью до трех миль, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между ВСУ и армией РФ на некоторых участках фронта. Речь о ракетах TOW, которые можно установить на обычный пикап.

Источник в администрации Байдена заявил изданию, что новые поставки призваны повысить мобильность украинской армии прежде всего на юге.

При этом эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что это подготовка к украинскому наступлению.

Другие говорят, что США отдали Украине то, что можно было безболезненно достать из запасов, не нарушая боеспособности самой американской армии. А наступление сейчас вести бессмысленно из-за превосходства России в вооружениях, и наилучшей тактикой будет война на истощение противника.

При этом идут данные и о том, что США поставляют некоторое оружие Украине тайно. Слухи об этом ходят в Вашингтоне, и они "только растут, а не угасают", пишет Politico.



Как пример издание приводит противорадиолокационные ракеты HARM, о поставках которых не распространялись. О том, что США их поставили тайно в Украину, заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона.



Также издание предполагает, что США могли передать Украине ракеты ATACMS. Это объяснило бы удар по авиабазе в Крыму под Саками, "так как у Украины нет ракет такой дальности" (отметим, что следов пролета ракеты в Крыму не видели - Ред.).



Кроме того, Politico ознакомилось с данными, которые администрация США направила в Конгресс. В нем приводится список вооружений, поставляемых в Киеву в рамках последнего пакета военной помощи. В документе говорится, что поставки Украине "не ограничиваются" тем, что перечислено в списке.

В Украине сегодня заявили, что ждут осенью от Запада системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят "закрыть небо". Об этом заявил замглавы ОП по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся", - сказал он.

К слову, МИД Германии сегодня заявил, что система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели.

Также неизвестно когда, но Словакия скорее всего передаст Украине 30 своих танков Т-72, а взамен них получит из Германии 15 танков Leopard 2, сообщает братиславская газета Pravda.

В Украине помимо этого хотят больше "Хаймарсов". Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал предоставить Украине 50 этих РСЗО. Они, по его словам, могут "полностью изменить ход войны".

"Цена одной системы HIMARS – 4 млн долларов. Цена 50 систем – 200 млн долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики [российской] армии меньшая, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью поменяло бы ход этой войны", - написал он.

По состоянию на начало августа в распоряжении Украины 16 HIMARS, переданных от США. Некоторое количество подобных систем на гусеничной платформе отправили Великобритания и Германия.

Также западные лидеры пока демонстрируют намерения продолжать эту поддержку дальше. На саммите Крымской платформы Германия и Франция не проявляли никаких намеков на уступки России.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", - заявил Макрон.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет "военной помощи" Киеву, включающий системы ПВО, ракетные системы и "тонны" боеприпасов. Шольц также заявил, что Запад "никогда не признает" присоединение Россией украинских территорий.

И только генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Украину ждет "тяжелая зима", поэтому Альянс должен "наладить долгосрочную поддержку".

А вот наладит он ее или нет - будет зависеть в том числе от экономики. Поскольку "тяжелая зима" ждет в общем-то и Европу с заоблачными ценами на газ. Именно этот фактор вызывает наибольшее беспокойство за океаном, где ведущие СМИ опасаются подрыва "украинского консенсуса" под воздействием экономического кризиса.

Заявления на Крымской платформе делал и Зеленский. Он завил, что Украина "вернет Крым любыми средствам, которые будет считать правильными, не консультируясь с другими странами. Также, как бы отвечая на переодически звучащие призывы о прекращении огня и заключении перемирия, он заявил, что "Украина не согласится заморозить линию фронта, чтоб успокоить Россию".