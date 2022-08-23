После подрыва машины дочери российского идеолога "евразийства" Дарьи Дугиной, в ФСБ обвинили в организации убийства украинские спецслужбы.

Якобы взрывчатку заложила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Москву с 12-летней дочерью.

В Украине все обвинения в организации убийства отрицают. Тем временем о Вовк и ее семье появляется все больше информации.

В чем украинку обвиняет ФСБ

Вчера ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Как утверждают в ФСБ, подрыв машины был "подготовлен и совершен украинскими спецслужбами. Исполнительницей убийства назвали гражданку Украины Наталью Вовк (1979 года рождения). В российской спецслужбе заявили, что она прибыла 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан, 2010 года рождения, а после подрыва Дугиной выехала в Эстонию.

Как утверждают в ФСБ, в день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где в качестве почетной гостьи была и Дугина. После управляемого подрыва "Тойоты", за рулем которой находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью через Псковскую область выехала в Эстонию.

При этом в МИД Эстонии заявили, что не получали официального запроса от РФ по поводу пересечения российско-эстонской границы Натальей Вовк.

"Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится", - сообщили в МИД Эстонии.

В ФСБ заявили, что для того, чтобы собрать необходимую информацию о погибшей, Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала Дугина. Для наблюдения якобы использовали машину Mini Cooper.

При этом, по версии ФСБ, при въезде в Россию использовались номера т.н "ДНР" - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP, что как бы указывает на то, что машина и ее владельцы участвовала в каких-то темных делах (правда, неизвестно, это были разные номера или машины одной и той же марки).

Фото машины с разными номерами

На опубликованном ФСБ видео заметно, что у женщины на нем разный цвет волос. В Россию въезжает блондинка, а выезжает брюнетка (либо это вообще две разные женщины). Также на ролике прослеживается путь женщины и ее дочери как внутри России, так и на въезде-выезде.

На данный момент нет основного доказательства вины Вовк - записи того, как она (или ее дочь) подкладывают мину под машину Дарьи Дугиной. Российские СМИ ранее писали, что видеокамеры на парковке усадьбы Захарово, где проходило мероприятие с участием Дугиной и ее отца, были отключены.

В Украине отрицают обвинения России. Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда вновь создает вымышленные миры.

"Виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - написал Подоляк в "Твиттере".

Также обвинил в убийстве Дугиной политические группировки России, которые борются между собой.

"Они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа "давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев". И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным", - считает Подоляк.

А вот советник Офиса президента Алексей Арестович, говоря о том, что Украина к этому убийству не причастна, заявил совсем не о тех причинах, которые озвучил Подоляк.

"Похоже эта история внутренняя, которая понятна самому Дугину. Убийство совершено, скорее всего, из-за денег, которыми он не поделился или не сделал чего-то, что предполагалось", - заявил он в эфире у Фейгина.

Что известно о Наталье Вовк

Российские СМИ еще вчера опубликовали фото, на котором, как утверждается, Наталья Вовк.

Российские журналисты выяснили, что эта женщина - уроженка Мариуполя.

Она торговала одеждой в частном предприятии "Пеликан", потом работала в Мариупольском филиале Первого международного украинского банка.

Последнее известное место работы Натальи - администратор ФК "Ильичевец".

При этом в России неофициально утверждают, что Вовк служила в Нацгвардии и состояла якобы в полку "Азов".

Данные Натальи Вовк еще в апреле были размещены на российском аналоге "Миротворца" – сайте "Немезида". Там утверждалось, что она служит в "Азове".

В самом "Азове" эту информацию опровергли, заявив, что Вовк никогда в их подразделении не служила.

Тем не менее связи с украинскими правоохранительными органами и спецслужбами Наталье Вовк продолжали приписывать.

Вчера российская хакерская группировка RaHDit опубликовала якобы удостоверение военнослужащей Нацгвардии Украины Шабан Натальи Павловны. Судя по нему, ей 43 года.

Шабан - фамилия бывшего мужа Натальи Вовк, как будет показано ниже.

Воинская часть 3057, которая указана в удостоверении, действительно включает в себя полк "Азов" и другие подразделения. Но это открытая информация, которая есть даже в Википедии.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал опубликованное удостоверение подделкой. И шутки ради опубликовал аналогичную "ксиву" с фотографией главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян.

Что говорят в семье Натальи Вовк

Российские журналисты сегодня выпустили материалы о том, что известно о семье Натальи Вовк. И что ее ближайшие родственники говорят насчет обвинений ФСБ.

Как пишет Life, мужем Натальи Вовк был мариуполец Михаил Шабан. Вовк - ее девичья фамилия.

Бывший супруг Натальи работал на комбинате Ильича в Мариуполе.

Фамилию мужа носит дочь - Софья Шабан, с которой Наталья посещала Россию. Девочка и ее мать связаны в Инстаграме.

От этого брака есть еще и сын Данил Шабан. Судя по указанной СМИ станице в соцсетях, ему 22 года.

Издание выяснило, что он занимался продажей того самого Mini Cooper, на котором Наталья, как утверждает ФСБ, въехала в Россию.

Объявление о продаже размещено в интернете, на машине - номер АН 7771, который был на видео, распространенном ФСБ. В качестве продавца указан Данил Шабан.

Российские СМИ сообщает, что Данил входил в мариупольскую сборную по водному поло, в последнее время проживал в Киеве, а с началом войны якобы вступил в полк "Азов".



Отец Натальи - Павел Вовк - как сообщается, занимался ресторанным бизнесом и компьютерными технологиями. Также владеет автосервисом.

Как утверждается, это Павел Вовк

Российское агентство "РИА Новости" сообщило, что взяло у него интервью.

На видео мужчина с закрытым лицом рассказал, что за несколько дней до взрыва дочь звонила ему и говорила, что находится в Литве. А также, что она ездила во Францию как беженка, потом вернулась в Польшу, а оттуда в Украину.

Заявил, что Вовк служила в рядах ВСУ, но не в "Азове". Но из армии Наталья, по его словам, уволилась.

Russia Today далее выложило интервью с матерью Натальи (уже не закрывая ее лицо). Судя по видео, она проживает в Мариуполе, который сейчас оккупирован Россией.

Надежда Вовк заявила, что узнала о случившемся из сообщений по телевизору.

"Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила", - заявила Надежда и подтвердила, что машина, на которой, по данным ФСБ, передвигалась по России Наталья, действительно ей принадлежит.

Российские СМИ также утверждают, что им удалось поговорить с двоюродной сестрой Вовк, которая якобы подтвердила, что ее родственница служила в какой-то военной части, но не в боевой, а "в конторе".

Также, ссылаясь на родственников, российские СМИ сообщили, что Наталья уехала из Мариуполя месяц назад, сказав, что отправляется в Европу. То есть выходит, что она жила там, когда город перешел под контроль России и "ДНР". И как раз месяц назад, как заявляют в ФСБ, Вовк и въехала в РФ. То есть, если это правда, то попала она в Россию как раз из "ДНР". Хотя это и не стыкуется со словами отца девушки (если это ее отец), который заявлял, что она из Мариуполя уехала во Францию.

Но, повторимся, пока любые данные о Наталье Вовк публикуют лишь российские источники и СМИ. Украинские власти комментируют ее только на уровне советников глав ведомств, но официальных реакций практически нет (кроме заявления "Азова" о том, что Вовк в его рядах не служила).