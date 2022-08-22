ООН призвала расследовать убийство российской журналистки Дарьи Дугиной
Организация Объединенных Наций призвала к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью российской журналистки Дарьи Дугиной.
Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", - сказал Дюжаррик.
Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.
Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.
Сегодня в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.
Также сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшей Дарьи Дугиной посмертно орденом Мужества.