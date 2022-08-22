Организация Объединенных Наций призвала к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью российской журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", - сказал Дюжаррик.

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.

Сегодня в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.

Также сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшей Дарьи Дугиной посмертно орденом Мужества.