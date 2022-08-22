Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшей Дарьи Дугиной посмертно орденом Мужества.

Документ 22 августа опубликовал сайт Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", — говорится в тексте.

Незадолго до появления указа президент РФ выразил соболезнования семье Дугиной. Он отметил, что журналистка была добрым, любящим, отзывчивым и открытым человеком. Ее убийство глава соседнего государства назвал "подлым, жестоким преступлением".

Напомним, джип Дарьи Дугиной - дочери идеолога российского "евразийства" Александра Дугина - взорвали в Подмосковье 21 августа.

Вскоре после появления новости о подрыве советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Дугина.

Сегодня в ФСБ заявили, что организатором убийства выступили украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины, некая Наталья Вовк.