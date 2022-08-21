Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву машины с дочерью Александра Дугина.

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал Подоляк.

По его словам, он видит это в контексте борьбы различных политических группировок в России.

"Они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа "давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев". И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным", - считает Подоляк.

Напомним, версия об "украинском следе" в подрыве машины появилась в российских СМИ буквально сразу после подрыва машины. Высказываются о ней уже и официальные российские лица.

Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной "подтвердят компетентные органы", то "речь надо вести о политике государственного терроризма Киева".

Следственный комитет РФ сообщает, что дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина погибла из-за сработавшего в ее машине взрывного устройства. После происшествия было открыто дело по статье "убийство общеопасным способом". Сейчас проводятся экспертизы.

С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи "евразийства" предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти. Он является сторонником ввода войск в Украину и оккупации всей ее территории, кроме пяти-шести западных областей.